El momento de Vilarrasa en el Córdoba CF: sin molestias, determinante y reivindicado

La quinta victoria consecutiva del Córdoba CF en LaLiga Hypermotion mostró el resurgir de un equipo que llegó a encadenar ocho partidos sin triunfo. En esta resurrección de los de Iván Ania, Ignasi Vilarrasa ha sido una de las piezas clave, regresando a su mejor nivel individual y brindando solidez defensiva a la zaga blanquiverde, que ha visto un decrecimiento de dianas recibidas desde la vuelta del carrilero.

Su mejor versión

Y es que, ante el Castellón, el catalán mostró una de sus mejores versiones frente a un conjunto que destaca por tener a uno de los mejores extremos de la categoría, como es Brian Cipenga. El atacante solo pudo deshacerse del zaguero califal en una ocasión, mientras tanto, el lateral recuperó hasta cuatro veces la posesión en jugadas cercanas al área y bloqueó dos disparos muy peligrosos del conjunto orellut. Es más, en una ocasión despejó el balón en la línea de gol.

Asimismo, se pudo ver una gran contribución en ataque, generando varias jugadas ofensivas tanto para Kevin Medina como para Adrián Fuentes. De hecho, este último se plantó cara a cara con Romain Matthys, meta rival, tras un gran pase filtrado del defensor blanquiverde en la primera mitad, pero la definición del madrileño se marchó excesivamente picada por encima del travesaño.

En cuanto a números, Vilarrasa ya encadena cinco titularidades. Casualidad o no, todos esos encuentros -los de la serie actual- han acabado en victoria para los de Iván Ania. El defensor reapareció en un once ideal ante el Cádiz, tras regresar al terreno de juego para disputar media parte en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Desde su vuelta a las alineaciones iniciales, el Córdoba CF ha recibido seis tantos en las cinco jornadas en las que el de Granollers ha tenido participación. Incluso, estuvo cerca de sumar su segunda diana en la temporada tras toparse con el poste en el último duelo disputado en El Arcángel, ante el Sporting de Gijón -su único gol lo sumó en el empate frente al Racing-.

Inicio complicado

Y es que, justo tras su llegada, se hizo con el carril izquierdo en el esquema del preparador ovetense, disputando desde primera hora las nueve primeras fechas de LaLiga Hypermotion. Aún así, su rendimiento individual no se equiparó a las expectatiavas iniciales -aterrizó en Córdoba con la vítola de haber sido el mejor lateral izquierdo del pasado curso, con el Huesca-, en parte, condicionado por los problemas de pubalgia, que finalmente llegaron a mantenerlo lejos de competición entre octubre y febrero.

Ignasi Vilarrasa se lamenta tras una acción con el Córdoba CF ante la UD Las Palmas. / A.J. González

Aun así, una vez dejada atrás su dolencia, el «2» ha tenido una grata reconversión y su situación ha dado un giro de 180 grados dentro del club ribereño. De hecho, en la actual se ha eregido en titular indiscutible -ya con Alcedo recuperado-, así como una de las piezas clave de cara a este final de temporada, acompañando a una zaga central que vive uno de sus mejores momentos dentro de la campaña.

Por delante, tanto al lateral catalán como al club de El Arcángel les resta un año de vinculación, tras firmar hasta 2027 durante el pasado mercado estival. Y en lo deportivo: cuatro jornadas para agotar todas las balas en la recámara en busca de un sitio entre los seis primeros clasificados, que daría acceso a la fase de promoción a Primera una vez zanjado el campeonato.