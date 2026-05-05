El Córdoba CF hace cuentas para el ‘play off’… y casi todas pasan por El Arcángel

Las cuentas pasan por El Arcángel, es innegable. Cinco triunfos, traducidos en 15 de 15 puntos posibles, son la carta de presentación con la que aterriza el Córdoba CF en la primera de las últimas cuatro semanas de competición regular que restan por LaLiga Hypermotion. En términos emocionales, reforzado tras imponerse a un candidato al ascenso como el Castellón en Castalia (1-2); en lo realista, obligado a encontrar la combinación que le lleve a la fase de promoción de aquí al próximo mes de junio. Y es que seis puntos, más golaverage, es la distancia que separa actualmente a los de Iván Ania del sexto puesto, que ya saben que prácticamente todas sus aspiraciones de aquí al cierre de la agenda pasan por un único sitio: su feudo, donde tendrán lugar tres de esas cuatro finales.

Porque un total de 12 puntos -todos necesarios para, al menos, optar al play off- quedan en juego, con nueve de ellos a disputarse en territorio cordobés. Los primeros tres pasarán a subasta el próximo domingo, en el duelo autonómico entre el combinado califal y el Granada, a partir de las 18.30 horas.

Tres finales en El Arcángel

El relato no admite matices: solo vale ganar. Ya sea tanto en esta jornada, como en las venideras. Son 57 puntos, a seis de los 64 que registra el Málaga -quien defiende la última plaza de la zona noble actualmente-, las cifras con las que trabaja el equipo blanquiverde en estas fechas. La traducción es clara, ya que necesita la mayor cantidad de puntos posibles, por lo que hacerse fuerte en El Arcángel será vital para seguir con opciones.

Eso sí, durante este curso, el conjunto andaluz no ha sido un equipo del todo fiable como local -ante lo que se espera de un equipo que aspira a la parte alta de la tabla desde el pasado verano-, cosechando en total ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas en lo que va de campeonato...

Es más, el conjunto dirigido por el técnico ovetense ha conseguido sumar más puntos a domicilio (29) que en su propio estadio (28). Además, en comparación con los demás equipos de la categoría, mientras que contando tan solo los duelos disputados de local los blanquiverdes son duodécimos, de visitantes serían terceros, solo por detrás del Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña.

Aun así, las últimas dos fechas disputadas en la ciudad cordobesa han terminado con un resultado positivo a favor de los ribereños, tras superar al Zaragoza (0-1) y al Sporting de Gijón (3-2). De hecho, es la segunda vez en la temporada que los de Iván Ania encadenan dos triunfos consecutivos, la otra se dio en el mes de febrero tras derrotar al Valladolid (3-1) y al Leganés (2-1). Este próximo fin de semana tendrán la oportunidad de conseguir la tercera victoria consecutiva en un enfrentamiento ante un conjunto nazarí que no tiene prácticamente nada en juego.

La afición del Córdoba CF entona el himno en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. / A.J. González

Mejorar lo del pasado curso

Para más interés, el cuadro califal tiene la oportunidad de mejorar sus números con respecto a la pasada campaña como anfitrión, en la que firmó una primera vuelta prácticamente inmaculada -para desplomarse en el segundo tramo de temporada como local-. Hasta el momento suman 28 puntos en los 21 partidos disputados en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, mientras que a la conclusión de la 2024-2025, la cosecha total era de 32. Una puntuación que se podría superar si se consiguen dos triunfos de aquí a que caiga el telón doméstico, con los pleitos aún pendientes ante Granada, Albacete y Huesca.

Entre tanto, solo una cita como visitante resta en el calendario califal, que llevará al Córdoba CF a visitar Ipurúa para medirse al Eibar, el segundo mejor local de la categoría, en la penúltima jornada de la presente campaña. El encuentro ante los armeros, además, se presenta como el encuentro que definirá gran parte de las opciones de los blanquiverdes, ya que -si cumple en todo lo anterior-, los de Iván Ania se medirían a un rival directo en la lucha por alcanzar la zona alta de la clasificación y con el golaverage aún abierto, tras el empate en el partido de la primera vuelta.