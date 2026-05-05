Carlos Ruiz “Chupe” hace historia: tercer cordobés con más goles en una temporada en Segunda

El deporte cordobés vive semanas de contrastes. Del ascenso del Ciudad de Lucena a Segunda RFEF al descenso del Salerm Puente Genil, pasando por la estabilidad de filial blanquiverde y Pozoblanco o el salto, aunque llevado al baloncesto, del Coto Córdoba a Primera FEB. En ese mapa de realidades dispares, el Córdoba CF de Iván Ania navega entre cuentas y combinaciones en busca del play off. Y, en paralelo, emerge con fuerza la figura de un cordobés que también pelea por lo mismo desde la distancia: Carlos Ruiz «Chupe» (Córdoba, 2004).

El delantero del Málaga, en su primera campaña asentado en Segunda División, ha dado un paso al frente hasta convertirse en una de las grandes referencias ofensivas del conjunto costasoleño. Sus cifras no admiten discusión, de hecho: 19 goles y aún cuatro jornadas por delante para ampliar un registro que ya lo sitúa como el tercer cordobés más prolífico de cara a puerta en una temporada natural dentro de la categoría de plata.

Solo quedan por delante los 22 de Sergio León con el Elche en la 2015-2016 y los 28 de Manolín Moreno con el Atlético Tetuán en la 1950-1951, a los que quiere recortar distancias.

Entre nombres ilustres

El último zarpazo del ariete llegó en Ipurúa, en la remontada del Málaga ante el Eibar (2-4), un triunfo que reenganchó a los blanquiazules a la pelea por la zona noble tras dos tropiezos consecutivos. Fue, además, su quinto tanto desde el punto de penalti, dentro de una cuenta que lo mantiene como tercer máximo goleador de la categoría, solo por detrás del ex califal Andrés Martín, con 20 en el Racing de Santander, y Sergio Arribas, que lidera la tabla con 24 en el Almería.

Con ese rendimiento, Chupe se ha colado de lleno en una nómina histórica de goleadores cordobeses. Por detrás de su actual registro aparecen nombres como Quirro Criado, autor de 17 tantos con el Cádiz en la 1957-1958; Manolín Cuesta, que firmó 16 con el Córdoba CF en la 1970-1971; o Francisco López y Lizani, también con 16 dianas en sus respectivas campañas. Incluso figuras con altos contrastes en el tiempo, como Rafa Blanco (15) o Pepe Díaz (15), quedan ya por debajo del actual ritmo del punta malaguista.

Además, su progresión no se limita al curso actual. Con el gol logrado en Ipurúa, alcanza los 23 en Segunda División, sumando los 19 de esta temporada y los cuatro del pasado ejercicio, lo que le permite colocarse ya como el decimocuarto cordobés con más tantos en la historia de la categoría. Y en clave foránea, solo dos dianas le separan de alzarse como el máximo goleador del club boquerón en un ejercicio natural en lo que va de siglo...

Chupe celebra uno de sus goles con el Málaga en La Rosaleda este curso. / MÁLAGA CF

«Él se siente muy cordobés»

Más allá de los números, el impacto de Chupe también se mide en lo emocional. Su irrupción ha despertado una corriente de seguimiento en ambas ciudades, como reconoce su entorno más cercano. Su padre, Antonio Ruiz, explica ese momento: «Estamos ilusionados, porque está yendo la cosa bien. Está siendo mucho trabajo para él y mucho esfuerzo, pero todo va bien. Los números están acompañando y no puede estar más contento», reconoció en declaraciones a este periódico.

Una ilusión que, como no podía ser de otra manera, apunta alto: «Su ilusión más grande sería poder ascender a Primera División. Es muy complicado, pero ellos están convencidos y muy ilusionados. Él lo vive todo con mucha naturalidad. Como de niño, quiere jugar al fútbol y ya está».

Ese vínculo con su tierra, además, sigue intacto pese a la distancia: «Él se siente muy cordobés. Es un jugador que es muy querido aquí en Córdoba. Tiene muchos seguidores, muchos amigos… La gente, en la calle, me para para decirme que han empezado a seguir al Málaga porque él está jugando allí. Eso es algo que me enorgullece».

Apoyo al blanquiverde

Por otra parte, en un escenario en el que tanto Málaga como Córdoba CF pugnan por un mismo objetivo, el del ascenso, el relato deja incluso espacio para una posible dualidad emocional. Así lo reconoce su padre, que no esconde el deseo doble: «Ojalá gane los cuatro partidos el Córdoba CF y llegue a play off. La pena sería que solamente pudiera ascender uno. Y luego ya, pues, que gane el mejor. Lógicamente, yo tiraría entonces por mi hijo, pero, si no es él, ojalá que quien ascendiese fuese el Córdoba CF, por supuesto», confesó.