La madera evita el ‘play off’ del Córdoba CF: sería sexto a cuatro puntos de su perseguidor

Tocar madera es una superstición en la que las personas que lo realizan intentan atraer la buena fortuna. En cambio, en el deporte rey, cuando un disparo se estrella contra el poste, se suele achacar a la mala suerte. El Córdoba CF ha estrellado el balón contra uno de los tres palos en 21 ocasiones durante esta campaña en Segunda División, algo se ha saldado con pérdida de puntos en varias jornadas durante el campeonato liguero.

Y es que, según el portal StastSegunda mediante la plataforma X, si todos los disparos al palo contasen como gol, el equipo dirigido por Iván Ania estaría en sexta posición -en esa clasificación ficticia- con 61 puntos. Contaría con cuatro más de los que tiene ahora, gracias a sumar 21 tantos y solo recibir trece más de los que tiene ahora. De hecho, el cuadro califal es el segundo equipo que más veces se ha estrellado contra la madera durante esta temporada en LaLiga Hypermotion, solo superado por el Albacete (22) y justo delante del Castellón (20).

El poste niega el 'play off'

Precisamente, el conjunto orellut es el más perjudicado por la existencia de estas plataformas que sujetan la portería -de hecho, se encontró con una de ellas ante los califas, previa intervención de Iker Álvarez al chut de Camara-. Ya que, como muestra la misma clasificación teórica, sería líder en solitario con nueve puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, el Almería, logrando en total 14 puntos más de los que cuenta en la realidad. Es decir, pasando de 64 a 78. Como curiosidad en la tabla de posiciones, sorprende la mejoría clasificatoria del Real Zaragoza, que saldría de la zona de descenso, y la caída del Deportivo de la Coruña, que perdería hasta 11 puntos.

Superada la última marca

Por su parte, los jugadores dirigidos por el técnico ovetense han superado la marca registrada la pasada campaña -en cuanto a disparos al poste se refiere-. En la última temporada se toparon en 18 ocasiones con el palo, siendo el segundo equipo que más veces lo hizo en Segunda División, solo por detrás del Almería (19) y superando al Albacete (17).

Es más, uno de los jugadores que más se estrelló con la madera en la categoría de plata fue Antonio Casas -pese a ser el máximo convertidor de la plantilla el pasado curso con diez dianas-, en cuatro ocasiones: ante el Cádiz, Castellón, Tenerife y Levante. El rambleño, en este aspecto, solo fue superado por Lachuer, con cinco; y Yeremay Hernández, que lideró el ranking con siete disparos al poste.

Antonio Casas se lamenta durante la pasada temporada con el Córdoba CF / A.J. González

Por ahora, ha igualado la marca Jacobo González, que también se ha topado con el palo en cuatro ocasiones, siendo la referencia de la plantilla en este aspecto hasta la fecha. La más recordada por el cordobesisimo, cuando estrelló contra el larguero un penalti ante el Leganés en el tiempo de descuento, en el que el travesaño privó al Córdoba CF de sumar los tres puntos en Butarque. Asimismo, también golpeó el poste ante el Castellón, Granada y el Almería. Solo García Pascual (Cádiz) y Joaquín Muñoz (Málaga) se han topado más veces con la madera, con siete y cinco incidencias, respectivamente.