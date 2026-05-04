De desaparecido a decisivo: Kevin Medina, un pilar en la mejor racha del Córdoba CF

El fútbol, en ocasiones, no entiende de líneas rectas. Tampoco la temporada de Kevin Medina en el Córdoba CF. El extremo malagueño ha transitado en cuestión de semanas de un papel residual, casi invisible en la rotación, a convertirse en una de las piezas más destacadas del equipo de Iván Ania en pleno despegue competitivo. De la sombra a la luz. De olvidarse de sumar, a contar las victorias de cinco en cinco.

Su nombre emerge con fuerza en el contexto de la actual racha blanquiverde -la segunda mejor de su historia en cuantro a triunfos consecutivos-, reforzada además con su aportación en el último triunfo ante el Castellón en Castalia (1-2), donde firmó una asistencia en el primer tanto de Adrián Fuentes. Un rendimiento que da continuidad al gol que anotó frente al Sporting de Gijón en El Arcángel, el segundo en su cuenta personal este curso, y que le valió incluso su presencia en el once ideal de la jornada.

El punto de inflexión

El giro de guion en su temporada tiene un punto de partida claro: Riazor. En la derrota frente al Deportivo de La Coruña -la última de la serie negra de siete derrotas y un empate-, Kevin Medina irrumpió desde el banquillo en la segunda mitad para convertirse en el jugador más activo del equipo, pese al desenlace adverso. Aquella actuación no cambió el resultado, pero sí su estatus.

Desde entonces, el malagueño no ha salido del once inicial. Encadena cinco titularidades consecutivas, una parcela por la que no se veía -antes de la serie actual- desde el duelo ante el Cádiz en la primera vuelta, allá por el mes de noviembre. En total, ha sido titular en 12 ocasiones esta temporada, con más de un tercio de ellas concentradas en este tramo final del campeonato.

Hasta ese momento, su protagonismo había sido mínimo: apenas 98 minutos disputados entre diciembre y comienzos de abril. Un periodo de ostracismo que lo apartó prácticamente del foco, hasta el punto de desaparecer de las rotaciones durante la friolera de diez jornadas, con el único paréntesis de un minuto testimonial frente al Mirandés en El Arcángel.

Kevin Medina encara al ex blanquiverde Miguel Loureiro en la visita a Riazor. / lof

Contexto y competencia

El escenario no le fue favorable, con todo. La recuperación de Adilson Mendes tras su grave lesión de rodilla, primero, y el protagonismo posterior de Jacobo González en el perfil izquierdo, limitaron aún más sus opciones. Incluso cuando el lisboeta volvió a caer lesionado -y no se le espera hasta iniciada la próxima campaña-, Medina siguió sin encontrar hueco.

Fue el bajón de rendimiento del propio Jacobo lo que terminó por abrir una rendija. Y ahí, el extremo aprovechó la oportunidad. Y es que desde su regreso a escena, ha respondido con argumentos claros: desborde, verticalidad y producción directa en ataque, con gol y asistencia en las últimas dos jornadas. En paralelo, además, ha comenzado a construir una sociedad interesante con Diego Bri.

El alicantino, tras su etapa circunstancial como lateral izquierdo debido a la plaga de lesiones, ha recuperado su posición natural en el extremo, aportando también en cifras recientes con asistencias ante Sporting y Castellón -ambas de bella factura-. Una dupla que ha dinamizado el costado izquierdo del ataque blanquiverde en este último intento de alcanzar la zona noble.

Números y perspectiva

De vuelta al malagueño, en el cómputo global, ha participado en 26 encuentros en Liga esta temporada, acumulando 1.079 minutos, más su testimonial actuación frente al Cieza en Copa del Rey. Unos registros que, sin ser sobresalientes en volumen, sí encuentran ahora cierto respaldo en su impacto reciente...

Su situación contractual también añade una capa de lectura. Firmado el pasado verano hasta 2027 tras cerrar su etapa en el Málaga, su nombre llegó a estar sobre la mesa en posibles escenarios de salida de cara al próximo curso, pese a tener vínculo en vigor. Sin embargo, su crecimiento en este tramo final ha modificado el contexto de forma notable, hasta el punto de ahora configurarlo como una de las piezas a tener en cuenta de cara a lo venidero.