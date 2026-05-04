El Córdoba CF se aferra a su nueva versión en busca del 'play off': las claves del resurgimiento blanquiverde

«Le doy vueltas a la mala racha, también a sus motivos», reconocía Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, en un claro ejercicio de sinceridad, así como de incredulidad, semanas atrás al lograr poner fin a la peor serie de resultados de la entidad en la categoría de plata. Siete derrotas y un empate, a los que, paradójicamente, habían precedido seis victorias casi al hilo -con el paréntesis del revés ante el Málaga-, que hizo por desandar lo andado hasta el punto de colocar a los pupilos del asturiano más pendientes de la zona baja de LaLiga Hypermotion que de la parte alta. Un puñado de fechas más tarde, otro volantazo: cinco triunfos en cadena que ahora llevan a los blanquiverdes a soñar matemáticamente con un sitio entre los seis primeros.

Así quedó refrendado en Castalia ante el Castellón (1-2), con otra semana de tres puntos que ha servido tanto para confirmar el nuevo guion -o al menos, frente a un rival de aspiraciones nobles-, como para reactivar la hoja de cuentas, que ya lleva funcionando unas semanas… Son novenos los de El Arcángel, a seis puntos -más golaverage- del sexto puesto y con solo otros 12 en juego para dar la vuelta a esa distancia.

La traducción inmediata, que no es nueva: solo vale seguir ganando todo y esperar una carambola entre los resultados externos.

Frente a las urgencias rivales

Una de las claves del resurgimiento competitivo, tras prácticamente haber dimitido de la temporada en el lapso de apenas ocho encuentros entre mediados de febrero y finales del mes de marzo, ha sido el saber pescar en las necesidades ajenas. «El partido de Cádiz es clave. Ese es un punto de inflexión en nuestra trayectoria», señaló por enésima vez Ania tras conquistar el feudo orellut el pasado fin de semana, aún con el recuerdo de un trabajado triunfo en territorio cadista que sirvió para frenar la hemorragia.

Desde el Nuevo Mirandilla -ahora denominado JP Financial Estadio por motivos de patrocinio-, a superar al Zaragoza y después también hacer lo propio frente a la Cultural Leonesa en León, los cimientos de la nueva racha tuvieron algo en común: la urgencia de un rival que buscaba huir de los puestos de descenso. Y supo sacar tajada de esa ansiedad el Córdoba CF, quizá hasta más «liberado» tras despegarse de los aledaños del play off, para hacer por ratificar su condición de mandón con los de abajo.

Frente al Sporting de Gijón se reafirmó, otro oponente en tierras de nadie que buscaba engancharse a lo que pasaba arriba, mientras que ante el Castellón aprovechó la inercia, con un más tres que sí ha activado la calculadora, aunque la combinación siga siendo remota.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante la pasada visita al Castellón. / lof

Maquillar las áreas

Otro pilar de la reacción se ha ubicado en la retaguardia, o más bien en el ejercicio de la defensa califal. Cierto es que tan solo en el cruce frente a los maños lograron los ribereños dejar a cero su portería -solo lo han hecho una vez en todo lo que va de segunda vuelta-, aunque también que el caudal de goles en su arco se ha reducido de forma drástica. Y es que entre las últimas cinco citas, seis goles ha recogido Iker Álvarez, como contraste de los 14 que había encajado el equipo en las cinco anteriores.

El dato cobra aún más peso ampliando el espectro, con el global de aquellos ocho paupérrimos encuentros en el balance, entre los que dio tiempo para recibir la friolera de 23 dianas en contra, para dar con una media cercana a los tres goles concedidos por partido disputado.

En el área rival la cosa también ha mejorado, con 11 tantos extraídos entre la visita a Cádiz y el pasado duelo en Castellón. En los cinco duelos anteriores, los de Ania tan solo pudieron ver puerta en cinco ocasiones. Es decir: en la dinámica vigente, se anota casi el doble de lo recibido.

Nombres propios

El cambio de dinámica, por otra parte, también se entiende mejor hablando de nombres propios. Bajo palos, el paso adelante de Iker Álvarez se ha hecho más sólido con el avance de las jornadas. Crucial resultó su actuación en León, aún más nítido fue su recital ante el Sporting, y frente al combinado orellut volvió a reivindicar su gran momento de forma. En resumen, actuaciones que valen puntos, como la mano que negó el 0-2 a Dubasin en El Arcángel o la estirada -con ayuda del travesaño- que evitó el 1-0 de Ousmane Camara recientemente en Castalia.

Los ejemplos se extienden a toda la defensa, con varias piezas con la flecha hacia arriba en esta fase de Liga. Rubén Alves, Álex Martín, Vilarrasa o incluso un Carlos Albarrán que vuelve a ser fiable.

Otro que ha cambiado el paso, y de qué manera, ha sido Del Moral en mediocampo, aprovechando la baja por sanción -primeramente- y molestias de Isma Ruiz para recordar a su mejor versión. Clave fue en Castellón, aunque el mayor recital tuvo lugar en el Reino de León, donde redondeó su actuación con dos asistencias que abanderaron la victoria.

Del Moral ejecuta un pase durante el Castellón-Córdoba CF en Castalia. / lof

En cuanto a pases de gol, igualmente está hablando Diego Bri, que suma dos en las dos últimas jornadas (mención especial al que firmó con el Sporting, de mucha calidad). El alicantino, ahora en un rol más de revulsivo, ha encontrado la fórmula para equilibrar su sociedad en banda izquierda con Kevin Medina, otro que también llega al alza, tras asistir en Castalia y golear frente a los gijoneses apenas una semana antes.

Menos espacios le dejaron en suelo castellonense, aunque es innegable la aportación de Carracedo, mientras que el estandarte del gol cordobesista, Adrián Fuentes, también sigue marcando diferencias, con su último doblete para dejar algo claro: está al nivel de los mejores.

Lo que queda en juego

La traducción inmediata de toda esa mezcla de mejorías, tanto particulares como grupales, ha tenido reflejo en la tabla, donde la colecta ya asciende a los 57 puntos. En otras palabras: dos más que los que se firmaron (55) al cierre de la pasada campaña, pero ahora todavía con cuatro jornadas por delante para luchar por algo más que la mera permanencia.

Tres de esos pleitos pendientes, además, tendrán lugar en El Arcángel, un escenario en el que, irónicamente, hasta la fecha el Córdoba CF suma un punto menos (28) de los que ha conseguido a domicilio (29) -aunque con dos salidas más contabilizadas-. Este domingo (18.30 horas), el examen lo traerá un Granada con la permanencia apalabrada. Después será el turno del Albacete (15 de mayo, 21.00 horas), otro con los deberes hechos, mientras que la jornada final del calendario regular de Liga será ante el Huesca, que sí podría llegar con la salvación en juego.

Y justo antes de recibir a los oscenses, el último duelo que queda pendiente lejos del hogar: frente a un rival directo como el Eibar en Ipurúa.