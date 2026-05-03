Actualidad blanquiverde
Theo Zidane, amonestado en Castellón, otra baja para la medular del Córdoba CF ante el Granada
El mediocampista marsellés vio la quinta amarilla de su cuenta frente al Castellón y se perderá el próximo en El Arcángel, aún con Isma Ruiz como duda. Albarrán e Iker Álvarez se unen a los apercibidos
Tres puntos, una racha de triunfos para tomar nota -sobre todo, por su origen, tras siete derrotas y un empate consecutivos- y varios apuntes para la libreta: alto nivel de confianza, fiabilidad competitiva demostrada ante un aspirante al ascenso directo y energía suficiente para buscar la carambola hacia el play off de aquí al cierre de la agenda. Todo eso se llevó el Córdoba CF en la maleta de su visita al Castellón en Castalia (1-2), donde también tuvo tiempo para sumar una incidencia más allá de lo deportivo, más en lo disciplinario: la sanción de Theo Zidane, que vio la quinta tarjeta amarilla de su cuenta frente a los orelluts y no estará el próximo domingo ante el Granada en El Arcángel (18.30 horas).
Otra baja en la medular
Cumplirá así ciclo el mediocampista francés, que ingresó al terreno de juego en el minuto 83 de partido y apenas seis más tarde recibió la amonestación, tras «pisar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón», según reza el acta redactada por el colegiado bilbaíno Eder Mallo Fernández, adscrito al comité vasco, que estuvo a cargo del cruce frente al combinado albinegro. Como resultado, el «7» deberá acatar parón obligado por acumulación de tarjetas amarillas en la próxima jornada de Liga.
Una ausencia, no obstante, que adquiere cierta fuerza por los matices de la medular blanquiverde. Hasta la fecha, escaso protagonismo ha tenido el ex del Real Madrid Castilla, que cumple contrato en junio y difícilmente contará con vinculación más allá del próximo par de meses. Ha disputado 594 minutos, repartidos entre 19 encuentros del circuito doméstico -solo tres de titular- en la 2025-2026, sin goles ni asistencias. El pasado curso, sin ser brillante, sí que dio para presentar mejores números: acabó participando en 36 encuentros, 22 de inicio, con 1.840 minutos de balance y cinco dianas.
Difícil encaje está teniendo en los planes de Iván Ania, que optó por otras alternativas -casi siempre, el binomio granadino conformado por Isma Ruiz y Dani Requena- en la sala de máquinas durante el arranque de ejercicio, y que tras el paso del marsellés por el quirófano -intervenido de un proceso discal en diciembre-, tampoco ha encontrado momento o espacio para que alcance mayor continuidad en el esquema.
Una aportación discreta que, paradójicamente, podría haber dado un leve giro en esta fase de calendario, con Isma Ruiz en la enfermería -tocado del aductor- y con Alberto del Moral como nuevo dueño interino del mediocampo. Entre Theo Zidane y Pedro Ortiz ha estado la tarea de relevar al toledano, con el galo un paso por delante respecto al balear, pero ahora emplazado a una cita de suspensión que podría limar -aún más- sus escasas opciones de entrar en juego real de aquí al final de campeonato, al que solo le restan cuatro jornadas, ya tres en el caso del canterano madridista, en este caso.
Iker Álvarez y Albarrán, apercibidos
El duelo en Castellón también dejó otros efectos colaterales, en forma de varias piezas que se encuentran al borde de la sanción por ciclo de amonestaciones. La cuarta y novena amarilla de su casillero respectivo vieron Iker Álvarez y Carlos Albarrán, por lo que de ver una más, se perderán alguno de los duelos restantes. También permanecen en esa tesitura tanto Christian Carracedo como Álex Martín, con especial particularidad en el caso del central grancanario, que arrastra 19 jornadas bajo amenaza de la suspensión, pero sin llegar a ver la tarjeta que acarree su parón disciplinario.
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