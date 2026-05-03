Cinco victorias y contando, el Córdoba CF iguala una racha que no se veía desde la temporada 2000-2001

El Córdoba CF logró su quinta victoria consecutiva tras imponerse al Castellón (1-2) en Castalia. Los de Iván Ania superaron al cuadro orellut con un doblete de Adrián Fuentes, valedero para mantener la esperanza de entrar en el play off de aquí al cierre de la agenda regular de Liga -a la que no restan más de cuatro jornadas-, así como para encabezar un triunfo que ya es historia viva de la entidad. De hecho, hacía más de dos décadas desde la última vez que el club de El Arcángel logró enlazar media decena de triunfos en el fútbol profesional -desde la temporada 2000-2001 en Segunda División, concretamente-, un hito ahora igualado con los tres puntos en suelo castellonense y que, además, sirve para sentar otra gesta particular: el de la segunda mejor racha de la entidad entre las dos primeras categorías.

Solo en una ocasión logró el equipo blanquiverde mejorar la dinámica actual en lo relativo a encadenar triunfos, hace más de 65 años, en la campaña 1959-1960. Por tanto, un hipotético triunfo el próximo domingo ante el Granada en casa (18.30 horas) significaría haber igualado dicho registro, y colocarse a las puertas de batirlo una jornada más tarde ante el Albacete...

Antecedentes

Hemeroteca en mano, el último antecedente de una serie similar a la del actual bloque blanquiverde tuvo lugar a inicios de siglo. Fue con Pepe Escalante en el banquillo, en el arranque de un ejercicio 2000-2001 en el que los pupilos del preparador cordobés lograron hilar cinco partidos ganando, entre las jornadas cuatro y ocho, ambas incluídas. En ese lapso, pasaron por encima del Jaén (1-0), Compostela (0-1), Betis (1-0), Racing de Ferrol (0-2) y Badajoz (2-0), con 15 de 15 puntos como traducción. Además, también dio para sentar otra hazaña particular: José Antonio Leiva, meta titular de aquella etapa, dejó su portería a cero en todos y cada uno de dichos cruces. Aquel campeonato se saldó con la duodécima posición para los ribereños, con 56 puntos, uno menos que la colecta actual.

Más atrás, dicha concentración de victorias solo se había visto en cuatro ocasiones, más allá de la actual. Eso sí, se produjeron en tres campañas consecutivas, en la década de los 60. La primera de ellas se dió en la 1959-1960, con Roque Olsen dirigiendo al equipo -repitiendo en las siguientes ocasiones-, para poner la primera piedra del relato con los triunfos frente al Atlético Almería (4-0), Rayo Vallecano (1-4), Cádiz (3-0), Mestalla (0-1) y Badajoz (6-1). Precisamente, ese mismo año quedó sellada la que hasta día de hoy sigue brillando como la mejor dinámica del equipo en el fútbol profesional, con seis triunfos al hilo entre la vigésimo primera y la vigésimo sexta prueba de aquel campeonato.

El curso siguiente, los blanquiverdes volvieron a lograr este hito, superando a Las Palmas (1-0), Rayo Vallecano (0-1), Hércules (4-0), San Fernando (1-2) y Atlético Ceuta (1-0). Y la siguiente temporada, la 1961-1962, repitieron hazaña entre las jornadas dos y seis, cuando vencieron al Levante (5-0), Hércules (1-3), Cartagena (5-0), Jaén (0-1) y Villarrobledo (2-0), para acabar firmando el primer ascenso a la élite del club desde su fundación.

Albarrán celebra su gol durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Sporting. / Manuel Murillo

Igualar la mejor racha

En la actualidad, tras derrotar al Sporting (3-2) en El Arcángel, el Córdoba CF volvió a saborear cuatro triunfos seguidos, algo que no se daba desde la temporada 2017-2018, con José Ramón Sandoval a los mandos. De hecho, gracias a esos 12 puntos obtenidos, los blanquiverdes pudieron mantenerse un año más en la categoría de plata. Ahora, los de Iván Ania necesitan volver a repetir una consecución de resultados parecida para llegar a los play off de ascenso, con otros 12 puntos todavía en juego.

Ante el Granada el próximo domingo, a partir de las 18.30 horas, los blanquiverdes tendrán la oportunidad de igualar la mejor dinámica de los califales en Segunda División, encadenando seis victorias -en la temporada 1959-1960-. Además, lo harán delante de su afición, donde han sumado siete de los últimos nueve puntos que han jugado como locales.