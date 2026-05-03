Adrián Fuentes, en modo récord: un doblete para sentarse en la mesa de los grandes goleadores del Córdoba CF en Segunda

El Córdoba CF salió de Castalia tras imponerse al Castellón (1-2) con algo más que tres puntos en el equipaje. El conjunto blanquiverde firmó un triunfo de carácter colectivo, con protagonismo repartido en todas sus líneas, aunque con un nombre propio por encima del resto: Adrián Fuentes. El delantero madrileño rubricó un doblete decisivo para sostener la quinta victoria consecutiva del equipo de Iván Ania y, de paso, reforzar su candidatura a inscribirse entre los grandes goleadores blanquiverdes de este siglo.

Con esas dos dianas en territorio orellut, el atacante eleva su cuenta hasta los 14 goles -y tres asistencias- en su estreno dentro del fútbol profesional. Un registro que lo deja a solo uno de las 15 que alcanzaron Pepe Díaz en la temporada 2009-2010 y Charles Dias en la 2010-2011, cifras que representan, hasta la fecha, la cuarta mejor producción goleadora de un futbolista de la entidad de El Arcángel en una temporada en Segunda División desde el año 2000. En otras palabras, el actual «18» blanquiverde se sitúa a un paso de convertirse en el cuarto máximo realizador del club en una campaña dentro de este siglo, con el podio también entre ceja y ceja.

A la estela de los grandes

De hecho, con cuatro jornadas de Liga regular aún por delante, existe margen real para superar ese registro inmediato. Más exigente se presenta el siguiente escalón, ocupado por Borja García, que alcanzó las 17 dianas en la temporada 2011-2012 bajo la dirección de Paco Jémez, para el que necesitaría otros tres tantos de aquí al cierre de agenda regular si su objetivo es darle caza.

Más arriba, ya en otra dimensión, aparecen nombres que marcaron época reciente en El Arcángel. Florin Andone firmó 21 goles en la campaña 2015-2016, en la última ocasión en la que el Córdoba CF disputó el play off de ascenso a Primera División, entonces con José Luis Oltra -ahora entrenador del Huesca- al frente. Por encima, liderando esta clasificación particular del siglo, se sitúa Sergi Guardiola, autor de 22 tantos en la temporada 2017-2018, la de la permanencia agónica bajo el mando de José Ramón Sandoval. Un registro que, además, es el segundo mejor de toda la historia del club entre las dos primeras categorías, solo superado por los 28 goles de Juan Araujo en la 1956-1957.

Mientras tanto, el madrileño ya ha dejado atrás a una nómina relevante de goleadores blanquiverdes de las últimas décadas. Antonio Casas, máximo realizador del equipo la pasada campaña, cerró el curso con 10 tantos. Piovaccari alcanzó los 12 en la 2018-2019; Rodri Ríos firmó 11 en la 2016-2017; Xisco Jiménez llegó hasta los 19 en la 2013-2014; Arthuro sumó 10 en la 2007-2008; Silvio González alcanzó los 11 en la 2003-2004; y Ariel Montenegro firmó otros 10 en la 2002-2003. Todos ellos, ya por detrás de la actual producción del pichichi cordobesista en la 2025-2026.

Sergi Guardiola celebra un gol con el Córdoba CF en El Arcángel en la 2017-2018. / SÁNCHEZ MORENO

Del banquillo al foco

El crecimiento de Fuentes adquiere aún mayor dimensión si se contextualiza su arranque de temporada. El ex del Tarazona, incorporado en el mercado estival tras su explosión goleadora en Primera Federación, inició su segunda etapa en la entidad con un rol secundario, a la sombra del propio Sergi Guardiola, referencia ofensiva durante las primeras siete jornadas sin haber visto puerta.

Ese contexto cambió a partir de la octava fecha, cuando accedió por primera vez a la titularidad con apenas un gol en su haber, anotado como revulsivo ante Las Palmas en El Arcángel. Desde entonces, su evolución ha sido constante.

A partir del mes de noviembre, su impacto se disparó. Alcanzó los seis tantos tras el derbi andaluz frente al Málaga en La Rosaleda, con una media de un gol cada 96 minutos y habiendo sido titular en solo seis encuentros hasta ese momento. Un ritmo que lo situó entre los goleadores más precoces del club en la era reciente, en paralelo a los siete goles en 11 titularidades que logró Pepe Díaz en la temporada 2009-2010. Ese registro, no obstante, lo igualó incluso antes: Fuentes alcanzó los siete tantos en apenas ocho partidos como titular, tras ver puerta frente al Granada dos jornadas después, convirtiéndose en el goleador más precoz del Córdoba CF en llegar a esa cifra -en relación a partidos disputados- en este milenio.

Su progresión no se detuvo ahí. En febrero, tras anotar su décimo gol del campeonato ante el Leganés en El Arcángel, se convirtió también en el quinto jugador más rápido del club en alcanzar la decena de dianas en Segunda en los últimos 25 años. Y en la actualidad, con los 14 tantos en su cuenta, como poco cerrará el curso ocupando el quinto escalón anotador del bloque califal en la división entre las dos últimas décadas y media.