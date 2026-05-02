Iván Ania, tras la victoria ante el Castellón: "En cuanto a resultados, el equipo está en su mejor momento"

El Córdoba CF conquista Castalia y se impone al Castellón. Con esta victoria, siendo la quinta consecutiva, el conjunto blanquiverde prolonga su buena racha y sigue manteniendo muy vivas sus opciones de pelear por entrar en la zona noble. Los de Iván Ania volvieron a mostrar carácter y eficacia con el doblete de Adrián Fuentes para seguir alimentando la ilusión en este tramo decisivo de la temporada. «El partido de Cádiz es clave, evidentemente. Ese es un punto de inflexión en nuestra trayectoria. Segunda es una categoría complicada en la que hay muchos momentos de dinámicas. El tema mental es muy importante. Ahora tenemos la confianza alta. Entiendo que la gente se pueda ilusionar porque está viendo que queda muy poco y que el equipo está, en cuanto a resultados, en su mejor momento de la temporada», comentó el entrenador cordobesista.

Balance del encuentro

El partido dejó un duelo abierto y exigente, en el que los blanquiverdes supieron competir a buen nivel pese a sufrir en los minutos finales con el marcador ajustado. «Hoy hemos competido muy bien, un partido muy atractivo para el espectador, ocasión para un lado, ocasión para otro, situaciones de transición, situaciones de juego posicional, y al final ese gol que nos hacen nos hunde un poco en el campo. Damos un paso atrás en vez de dar un paso adelante y les damos la iniciativa a ellos, pero en esa situación tuvimos dos ocasiones, una de Requena y otra de Percan, para haber sentenciado el partido, pero al ir con un marcador tan ajustado acabas pidiendo la hora, pero realmente creo que el equipo compitió muy bien», afirmó.

«Nos faltó tener un poco más el balón en el momento que ellos se pusieron con el 1-2, pero creo que es un equipo que te estresa mucho, que te obliga mucho en lo físico al duelo, a las transiciones, a las vueltas, y en ese sentido creo que hicimos un muy buen partido y creo que somos justos vencedores. Todos los jugadores rindieron a un nivel muy alto, ya no solo de juego sino también de compromiso», señaló.

Objetivos claros

El balance pone en valor los objetivos ya alcanzados, con el equipo superando los registros de la pasada temporada y manteniendo la ambición de seguir sumando en el tramo final. «Hace cinco semanas parece difícil que se consiguiera otro objetivo de la temporada que era superar la cifra de puntos de la pasada y se ha conseguido ya también con cuatro de margen. Ahora tenemos 57, el año pasado hicimos 55. Llevamos dos puntos más y nos quedan cuatro partidos para ir partido a partido y llegar a esa cifra de 69 que es la máxima que podemos alcanzar y ver dónde quedamos en la clasificación con esa cifra», puntualizó.

«Pero no podemos verlo como que llevamos cinco victorias, ahora hay que intentar ganar cuatro y convertirlo en nueve victorias. Cuando acabe el Granada ya pensaremos en lo siguiente. Pero si vamos así, no lo vemos imposible. Si lo ves como un global lo dices, es muy difícil porque nadie lo consiguió. Pero creo que estamos capacitados por el nivel de confianza que tiene ahora mismo el equipo y fíjate lo que es el fútbol. Hace nada estábamos hablando de seis derrotas seguidas y ahora llevamos cinco victorias. Esto es lo bonito y lo jodido del fútbol», matizó.

Iván Ania, en el centro de la imagen, junto a su cuerpo técnico antes del partido en Castalia. / lof

Conquista de Castalia

El análisis también resalta la buena dinámica del equipo en Castalia, donde ha sabido competir y sacar resultados positivos en las últimas temporadas. «Son tres años seguidos ganando, el primer año en el descuento, el segundo año también en los minutos finales con un gol de Albarrán de córner. Este año llevamos un marcador a favor, cuando el primer año tuvimos que remontar y el año pasado tuvimos que superar el empate. Creo que es un campo que realmente se nos da bien, porque los resultados lo dicen así», insistió.

«Somos dos equipos con propuestas parecidas en cuanto a que salimos a ganar siempre, no especulamos, equipos que siempre presionamos alto, asumimos un riesgo muy alto. El Castellón te hace ir al límite en muchísimas de las acciones y, quizá hoy, nos faltó un poco de pausa cuando nos pusimos por delante», finalizó.