Iker Álvarez, tras su recital de paradas ante el Castellón: "Nos han obligado a defender más de lo que estamos acostumbrados"

El Córdoba CF se embolsó otro triunfo, su quinto consecutivo, en la visita a un aspirante al ascenso directo como el Castellón en Castalia. Un escenario, por tercera vez consecutiva, que los de Iván Ania refrendaron como terreno lícito para soñar, con un triunfo abanderado por los goles de Fuentes, pero sostenido, sobre todo, por una actuación magistral de Iker Álvarez, que firmó su cita más completa como blanquiverde hasta la fecha. «Ha sido un partido difícil, contra un equipo que nos han obligado a defender más de lo que estamos acostumbrados, pero aún así hemos sido capaces de sacarlo adelante», analizó el internacional andorrano tras el encuentro.

Un encuentro muy trabajado

Porque en repetidas ocasiones tuvo que aparecer el meta para desactivar la mordiente orellut, con una acción concreta en cuanto a incidencia: su atajada -con ayuda del travesaño- al ariete local Ousmane Camara con el empate aún en el marcador, en los primeros compases de la segunda mitad de encuentro. Más allá, también dejó otro reguero de actuaciones -ante Mabil, Jakobsen, Cipenga y un largo etcétera- para salvar los muebles, máximo en el tramo final.

«Hemos sido capaces de defender dos puntos, de ser un equipo y de remar todos en una misma dirección para aguantar los envites del equipo rival, de poder llevarnos los tres puntos», apostilló, subrayando el valor del trabajo conjunto del plantel y la capacidad del grupo para mantenerse pese a la insistencia albinegra.