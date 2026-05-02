El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la épica victoria en Castellón

El Córdoba CF sumó su quinta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion a costa de un Castellón que no logró frenar el ímpetu blanquiverde en Castalia (1-2). Los de Iván Ania, que se han decidido a luchar por mantener con vida sus opciones de todavía alcanzar la fase de ascenso de aquí a junio, se impusieron con un doblete de Adrián Fuentes y un recital bajo palos de Iker Álvarez.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato de competición

La Segunda División se disputa mediante un campeonato de Liga compuesto por 42 jornadas, en las que los equipos acumulan puntos según los resultados de sus encuentros, determinando así la clasificación final al concluir todas las fechas del calendario.

Al finalizar la temporada regular, los dos primeros clasificados logran el ascenso directo a la Primera División. Por su parte, los equipos situados en la tercera, cuarta, quinta y sexta posición acceden al play off de ascenso, del cual saldrá el tercer equipo que conseguirá subir de categoría. En el extremo opuesto de la tabla, los cuatro últimos descendidos pasan a la Primera Federación.

La actual edición de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y se extenderá hasta el 31 de mayo, con un total de 462 partidos correspondientes a la fase regular. Una vez concluida esta fase, la promoción de ascenso da inicio una semana después.

El play off de ascenso se disputa mediante eliminatorias a doble partido. En cada enfrentamiento, el equipo con peor posición en la liga actúa como local en el partido de ida, mientras que el mejor clasificado recibe en su estadio el partido de vuelta. Si después de los 180 minutos y una posible prórroga persiste el empate en el marcador global, no se recurre a los penaltis: la clasificación se decide a favor del equipo mejor posicionado en la fase regular, aplicando la ventaja deportiva.

El cuadro de enfrentamientos establece que el tercer clasificado se mide al sexto, y el cuarto al quinto en las semifinales. Los ganadores de estas eliminatorias disputan una final, también a doble partido, cuyo vencedor obtiene la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.