El Córdoba CF se atreve a soñar con una victoria de prestigio ante el Castellón

Había contexto, había inercia y había, sobre todo, una oportunidad que no admitía medias tintas. Porque el Córdoba CF aterrizó en Castalia (1-2) con tres ideas bien marcadas: dar continuidad a la racha, castigar el atrevimiento albinegro y mantener con vida sus cada vez más reales opciones de alcanzar la fase de ascenso. Y el partido respondió a ese guion cambiante que tanto define su tramo actual de temporada: inició mandón, intercambio de golpes y premio por insistencia. Todo ello en un escenario exigente ante un Castellón que mantuvo la tensión hasta el último suspiro, gol de Álvaro García incluido, y obligó a los de Iván Ania a mezclar colmillo, resistencia y un Adrián Fuentes estelar para echarse los puntos al equipaje en una cita que, como mínimo, seguirá dando cierta licencia de maniobra para luchar de aquí a junio.

Una fórmula fiable

Ya en materia y con más deseos que certezas, siguió apostando Ania por su mantra particular en esta fase de Liga: lo que funciona, no se toca. Porque tiró el asturiano de la misma receta de gala que le viene respondiendo en el último par de pleitos, con el once exacto que surtió efecto en León y también dio para tumbar al Sporting. A falta de Isma Ruiz en la foto, mantuvo el técnico el esqueleto de la medular con Del Moral como sostén, junto a un Dani Requena algo más implicado en fase defensiva -un rol más híbrido, ante la ausencia por lesión del otro granadino- y Guardiola, ya asentado en ese nuevo papel de mediapunta, haciendo las labores de enganche.

Poca sorpresa hubo en la tercera repetición del once. Bajo palos se mantuvo un Iker Álvarez ratificado en semanas previas, con la misma línea defensiva de estos tiempos por delante: la dupla Álex Martín-Rubén Alves en el eje y el dúo Albarrán-Vilarrasa en los laterales, respectivamente.

Arriba, la única duda suele danzar ahora entre la fiabilidad adquirida de Kevin Medina o la efervescencia de Diego Bri por la izquierda, pero una vez más la opción ganadora, al menos de inicio, fue la del malagueño. Carracedo partió desde la otra banda, con Fuentes como referencia en punta.

Y enfrente, otra constelación de nombres propios. El más peligroso, en términos numéricos, era un Álex Calatrava que venía de marcarse un triplete ante el Málaga y abanderó el arranque de los de Pablo Hernández. También se decidió el preparador castellonense por no guardarse nada, con tanto el exblanquiverde Alberto Jiménez como Gerenabarrena, ambos de vuelta tras sanción, directos de la banqueta a su puesta en escena.

Del Moral ensaya un pase en el Castellón-Córdoba CF en Castalia. / lof

Con todos esos ingredientes, sin protocolo ni tanteó comenzó el pulso en el Municipal de Castalia. De dos victorias consecutivas en él -las dos, con épicos goles en el tiempo descuento- venían los cordobeses y pronto se propusieron opositar a una tercera. Un minuto tardó Fuentes en dejarlo claro, sin ir más lejos, recogiendo un balón al espacio de Carracedo para probar hasta en dos ocasiones a Matthys por abajo. Contestó Jakobsen, apenas un par de lances después, entonces en una dejada de Cipenga por el balcón del área que acabó sin coger dirección a portería.

Mejor los blanquiverdes

Había saltado el Córdoba CF algo mandón y antes de cumplirse el diez en el reloj otra vez probó Guardiola a Matthys, con un zurdazo desde la frontal que el belga se tuvo que quitar de encima. Y por arriba, precisamente, le pasó también por centímetros el misil de Kevin Medina, que tras una recuperación en zona comprometida local se atrevió desde lejos.

La cita fue cogiendo equilibrio con el avance hasta el ecuador. De hecho, un tímido paso adelante dio el Castellón, que por mediación de Ronaldo volvió a asomarse a los dominios de Iker Álvarez. Firme puso los guantes el internacional andorrano ante el latigazo escorado del brasileño, preludio inmediato de otra secuencia rápida de ocasiones: una de Camara, muy alta; otra de Jakobsen, cerca de la escuadra; y una final de Cipenga bien desactivada por Álex Martín para rematar la traca.

Y es que entre idas y venidas se había sintetizado el asunto antes del descanso. Por ahí tuvo la más clara de la cita Adrián Fuentes, en su enésimo ejercicio de velocidad a la espalda de Alberto Jiménez, previo envío exquisito de Ignasi Vilarrasa -muy destacado-, que el madrileño se equivocó al definir con una picada directa al graderío de fondo. Tampoco acertó Cipenga, a la réplica, con un chut mordido que repelió Álvarez en el área pequeña, y menos Jakobsen -otro muy activo-, que se encontró con el propio Vilarrasa bajo palos para negarle el 1-0 sobre la bocina.

Kevin Medina dribla al ex blanquiverde Alberto Jiménez en el Castellón-Córdoba CF. / LOF

Con la sensación de poder haberse ido por delante se marchó el Córdoba CF al túnel, pero fallón de más para castigar tanto la vía de agua en la medular orellut como los kilómetros a la espalda de la defensa local. Y el segundo acto arrancó por el mismo carril, aunque con aviso serio. Iker Álvarez tiró de reflejos -y de madera- para firmar una intervención de mucho nivel ante Camara, en una acción que avivó el intercambio.

Dos veces Fuentes

Pero hasta ahí los amagos. Porque cuando el fútbol se ordenó de nuevo, apareció el golpe. Kevin Medina se fabricó la jugada a base de insistencia -dos veces superó a Mellot- y la acción encontró remate en lo inevitable: Fuentes, liberado en el área, cabeceó sin oposición a la red de Matthys. Llevaba toda la tarde buscándolo… y terminó encontrándolo.

Respondió de inmediato el bloque de Pablo Hernández, que encontró vuelo con Camara, Calatrava y Cipenga y llegó a rozar el empate en una fase de intercambio abierto. Leyó el contexto Iván Ania y agitó el tablero: piernas frescas y cambio de ritmo, con Diego Bri y Jacobo González a escena en lugar de Sergi Guardiola y Kevin Medina.

Y no tardó en surtir efecto. Apenas recolocadas las piezas, golpe seco. Bri replicó el camino del malagueño en su primera aparición, más por insistencia que por claridad, imponiéndose en el duelo a Mellot para poner el balón donde duele. Allí esperaba Adrián Fuentes, que, ganándole la partida a Alberto Jiménez en el área pequeña, firmó su doblete superada la hora de juego para dejar acto seguido su sitio a Diego Percan.

Fuentes, durante una acción a balón parado del Córdoba CF en Castalia. / lof

Se volcó Castalia en consecuencia, por donde no presenciaban una derrota de su equipo de cabecera desde febrero -ante líder el Racing, además-. Entraron Suero, Sienra, Mabil y Álvaro García, y el último de ellos recortó distancias en prácticamente su estreno: balón llovido al corazón del área, remate picado de cabeza y balón directo a la escuadra a falta de poco menos de diez minutos de tiempo reglamentario.

Para entonces, el Córdoba CF ya navegaba en modo supervivencia, más achicando aguas que otra cosa. Tuvo la sentencia Requena, eso sí, pero Matthys respondió a media altura en el mano a mano. Tampoco encontró premio Percan, más exigido, cruzando su intento al lateral de la red. Y en el otro lado, Iker Álvarez seguía en versión cerrojo.

Así, entre tensión y oficio, se terminó de cocinar la quinta victoria consecutiva del bloque blanquiverde, la tercera seguida en Castalia. Una más en la mochila, otra dosis de confianza y una puerta que, al menos en lo matemático, sigue entreabierta. Licencia para luchar.