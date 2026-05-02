Castellón-Córdoba CF, en directo | Los blanquiverdes quieren su quinta victoria consecutiva

Once inicial del Córdoba CF

Y por aquí los once elegidos de Iván Ania. El Córdoba CF apuesta por:

Iker Álvarez en portería, con Rubén Alves y Álex Martín en la defensa. Albarrán y Vilarrasa se reparten los laterales, mientras que la medular queda a cargo de Alberto del Moral, Dani Requena y Guardiola como enganche. Después, por banda izquierda aparece Kevin Medina y en la derecha se mantiene Carracedo. En la punta de lanza se encuentra Adrián Fuentes.