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Fútbol | 38ª jornada de Liga en Segunda División
Castellón-Córdoba CF, en directo | Los blanquiverdes quieren su quinta victoria consecutiva
Los de Iván Ania visitan Castalia con el objetivo de mantener vivas sus opciones matemáticas de alcanzar la fase de ascenso a Primera División con otro triunfo
El Córdoba CF retoma el calendario de LaLiga Hypermotion ante la primera de sus últimas cinco citas de la agenda regular, este sábado ante el Castellón en Castalia, a partir de las 18.30 horas. De cuatro triunfos consecutivos vienen los de Iván Ania, cuya aspiración no es otra que escapar con el botín al completo del feudo orellut -ya lo hicieron en las dos temporadas anteriores- para mantener matemáticamente abiertas sus opciones de alcanzar la zona noble. Lo opuesto buscarán los de Pablo Hernández, en plena racha tras imponerse al Málaga y sumar cuatro triunfos entre sus cinco actuaciones más recientes, y que también planean llevarse los tres puntos para apretar la pelea por el ascenso directo.
La previa
Y por aquí, la previa. Con las matemáticas por primera vez más como aliado que como enemigo y poco -o nada que perder- de aquí a junio, el Córdoba CF asoma por otra estación de su agenda de final de Liga particular en Segunda División decidido a un par de cosas, una dependiente de la otra: amarrar un quinto triunfo consecutivo para no bajarse de la inercia y, en consecuencia, exprimir esas remotas -pero existentes- opciones de alcanzar uno de los seis primeros puestos de la tabla de aquí a que caiga el telón doméstico...
Mallo Fernández, el árbitro
El vizcaíno Eder Mallo Fernández será el encargado de dirigir el encuentro entre el Córdoba CF y el Castellón. No será la primera vez que se cruce en el camino de los blanquiverdes, al que ya ha arbitrado en siete ocasiones, con un saldo de tres victorias, dos empates y dos derrotas para los cordobesistas.
Once inicial del Castellón
Pablo Hernández también desvela el once inicial del Castellón:
Matthys, Brignani, Alberto, Camara, Lucas, Gerenabarreba, Cipenga, Jakobsen, Cala, Mellor y Ronaldo.
Once inicial del Córdoba CF
Y por aquí los once elegidos de Iván Ania. El Córdoba CF apuesta por:
Iker Álvarez en portería, con Rubén Alves y Álex Martín en la defensa. Albarrán y Vilarrasa se reparten los laterales, mientras que la medular queda a cargo de Alberto del Moral, Dani Requena y Guardiola como enganche. Después, por banda izquierda aparece Kevin Medina y en la derecha se mantiene Carracedo. En la punta de lanza se encuentra Adrián Fuentes.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles la primera de las cinco últimas cinco citas de la agenda regular de LaLiga Hypermotion. Se miden a partir de las 18.30 horas de este sábado en Castalia el Castellón y el Córdoba CF en el Municipal de Castalia, donde los de Iván Ania aspiran a mantener la buena racha -vienen de cuatro triunfos consecutivos- para alargar la vida de sus opciones matemáticas de acceder a la fase de promoción a Primera División. Por su parte, el Castellón llega al alza tras imponerse a La Rosaleda y con ello sellar el también cuarto triunfo de sus últimas cinco actuaciones domésticas. Y quiere los tres puntos con la misma fuerza, en plena pelea por asegurar su billete al 'play off', como mínimo, y de dar caza a los dos primeros clasificados de la categoría.
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