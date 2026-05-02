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Fútbol | 38ª jornada de Liga en Segunda División

Castellón-Córdoba CF, en directo | Los blanquiverdes quieren su quinta victoria consecutiva

Los de Iván Ania visitan Castalia con el objetivo de mantener vivas sus opciones matemáticas de alcanzar la fase de ascenso a Primera División con otro triunfo

Del Moral, Pedro Ortiz, Albarrán, Carracedo y Theo Zidane, en un entrenamiento del Córdoba CF.

Del Moral, Pedro Ortiz, Albarrán, Carracedo y Theo Zidane, en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF retoma el calendario de LaLiga Hypermotion ante la primera de sus últimas cinco citas de la agenda regular, este sábado ante el Castellón en Castalia, a partir de las 18.30 horas. De cuatro triunfos consecutivos vienen los de Iván Ania, cuya aspiración no es otra que escapar con el botín al completo del feudo orellut -ya lo hicieron en las dos temporadas anteriores- para mantener matemáticamente abiertas sus opciones de alcanzar la zona noble. Lo opuesto buscarán los de Pablo Hernández, en plena racha tras imponerse al Málaga y sumar cuatro triunfos entre sus cinco actuaciones más recientes, y que también planean llevarse los tres puntos para apretar la pelea por el ascenso directo.

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