Castellón-Córdoba CF: altas, bajas y posibles alineaciones para un duelo de poder en Castalia

Nueva estación de LaLiga Hypermotion la que aparece en el camino del Córdoba CF de Iván Ania, que tras cuatro victorias consecutivas, visita este sábado el Municipal de Castalia (18.30 horas), hogar del Castellón, en busca de añadir un quinto triunfo al hilo a la cuenta y, con ello, mantener vivas su escasas -pero matemáticas- opciones de todavía alcanzar la fase de ascenso en este tramo final de agenda.

Porque de sumar 12 de 12 puntos viene el equipo blanquiverde, que después de firmar la peor crisis de resultados de su historia en Segunda, ha logrado reponerse tras superar a Cádiz, Zaragoza, Cultural Leonesa y Sporting de Gijón hasta el punto de haber recuperado cierto margen, aunque todavía insuficiente -y al borde de la imposibilidad virtual-, de aquí al cierre de calendario regular, al que no le restan más de cinco citas. Son décimos los cordobesistas, de hecho, con 54 puntos en el zurrón y a solo otros siete, con 15 en juego, de dar caza a la sexta plaza, ahora en propiedad de un Burgos que también se reserva el golaverage particular a su favor.

Por su parte, mejor aún le va al conjunto castellonense, que se impuso en un duelo directo en La Rosaleda ante el Málaga (2-3) fechas atrás y ha logrado firmar cuatro victorias entre sus últimas cinco actuaciones. Los de Pablo Hernández son cuartos, con 64 puntos, y se presentan en plena pelea por alcanzar una de las dos primeras plazas de la categoría. También quieren asegurar, como mínimo, su presencia en el play off, por lo que no conciben relajación.

Poco movimiento en la enfermería

En clave local, contará el preparador orellut con todos sus efectivos, recuperando a Alberto Jiménez y Mawil, así como con algo más de continuidad para un Douglas Aurélio que regresó a convocatoria ante los malacitanos y todavía espera sumar sus primeros minutos tras volver de lesión.

Diferente es el caso del Córdoba CF, en el que Iván Ania no podrá contar con hasta tres efectivos. Los dos claros son Adilson Mendes y Franck Fomeyem, ambos en el dique seco hasta la próxima temporada, mientras que la baja de mayor actualidad es la de Isma Ruiz, que se perderá su tercera jornada consecutiva -tras cumplir sanción, aunque anduviera tocado, la primera de ellas-. En lo demás, todos disponibles para el asturiano.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Alineaciones probables

Conforme a este contexto, estos son las dos posibles alineaciones iniciales de cara al choque de este sábado en Castalia:

CD Castellón: Matthys, Jérémy Mellot, Sienra, Brignani, Alcázar, Diego Barri, Cipenga, Jakobsen, Álex Calatrava, Pablo Santiago y Ousmane Camara.

Matthys, Jérémy Mellot, Sienra, Brignani, Alcázar, Diego Barri, Cipenga, Jakobsen, Álex Calatrava, Pablo Santiago y Ousmane Camara. Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa, Del Moral, Requena, Sergi Guardiola, Carracedo, Kevin Medina y Fuentes.

El encuentro estará dirigido por el colegiado bilbaíno Eder Mallo Fernández, adscrito al comité vasco. En el VAR estará el vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos.