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Adrián Fuentes e Iker Álvarez, los mejores de un Córdoba CF estelar en Castalia

El doblete del madrileño y las paradas del andorrano sostuvieron el quinto triunfo consecutivo blanquiverde. Requena, Vilarrasa, Álex Martín y Del Moral, otros destacados

Once inicial del Córdoba CF en su visita al Castellón en Castalia.

Once inicial del Córdoba CF en su visita al Castellón en Castalia. / ccf

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

IKER ÁLVAREZ (9)

Clave

Uno de los grandes artífices del triunfo. Grandísima mano a Camara con el 0-0. Quizá, su actuación más completa hasta la fecha.

CARLOS ALBARRÁN (6) 

Luchador

Le tocó bregar con Cipenga y cerró su banda. Pecó de blando en un par de acciones, pero resolvió bien.

RUBÉN ALVES (6)

Aplicado

No brilló, pero aportó. Serio en fase defensiva, aunque eclipsado por la actuación de Álex Martín.

ÁLEX MARTÍN (8)

Para todo

Comenzó entre dudas, pero pronto ajustó. Todoterreno, volvió loco a Camara y se multiplicó por toda la zaga. Rápido y atentísimo.

VILARRASA (8)

Este es su nivel

Echó el candado en banda y cerca estuvo de regalar el primero de los goles de Fuentes. Partido de mucho nivel.

ALBERTO DEL MORAL (8)

Protagonista

Con continuidad, el toledano es diferencial. Fue timón, escudo y barredora a partes iguales en la medular. Partido muy completo.

DANI REQUENA (8)

El timón

Una lástima su ocasión sobre la bocina. Giró con balón, aportó en defensa y acabó desbordado. Entrega máxima del granadino.

SERGI GUARDIOLA (6)

De más a menos

Comenzó muy incisivo entre líneas y repartiendo juego, pero conforme creció el ritmo de partido, desapareció. Correcto.

KEVIN MEDINA (7)

Individualidad

Mellot le tomó la medida, pero le hizo falta solo una ocasión para dar el zarpazo. Puso la asistencia del primer tanto de Fuentes.

CARRACEDO (6)

Desdibujado

Demasiado vigilado para brillar. Poco espacio y margen de maniobra para el catalán, que no tuvo la tarde.

ADRIÁN FUENTES (9) 

Doblete

Perdonó hasta que dejó de hacerlo. Dos goles para abanderar la quinta victoria consecutiva. Ya lleva 14 en su debut en Segunda...

DIEGO BRI (7) Asistencia.

THEO ZIDANE (6) Defensa.

PERCAN (6) Transiciones.

MIKEL GOTI (-) Poco.

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JACOBO (-) Sin incidencia.

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