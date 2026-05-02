Las notas
Adrián Fuentes e Iker Álvarez, los mejores de un Córdoba CF estelar en Castalia
El doblete del madrileño y las paradas del andorrano sostuvieron el quinto triunfo consecutivo blanquiverde. Requena, Vilarrasa, Álex Martín y Del Moral, otros destacados
IKER ÁLVAREZ (9)
Clave
Uno de los grandes artífices del triunfo. Grandísima mano a Camara con el 0-0. Quizá, su actuación más completa hasta la fecha.
CARLOS ALBARRÁN (6)
Luchador
Le tocó bregar con Cipenga y cerró su banda. Pecó de blando en un par de acciones, pero resolvió bien.
RUBÉN ALVES (6)
Aplicado
No brilló, pero aportó. Serio en fase defensiva, aunque eclipsado por la actuación de Álex Martín.
ÁLEX MARTÍN (8)
Para todo
Comenzó entre dudas, pero pronto ajustó. Todoterreno, volvió loco a Camara y se multiplicó por toda la zaga. Rápido y atentísimo.
VILARRASA (8)
Este es su nivel
Echó el candado en banda y cerca estuvo de regalar el primero de los goles de Fuentes. Partido de mucho nivel.
ALBERTO DEL MORAL (8)
Protagonista
Con continuidad, el toledano es diferencial. Fue timón, escudo y barredora a partes iguales en la medular. Partido muy completo.
DANI REQUENA (8)
El timón
Una lástima su ocasión sobre la bocina. Giró con balón, aportó en defensa y acabó desbordado. Entrega máxima del granadino.
SERGI GUARDIOLA (6)
De más a menos
Comenzó muy incisivo entre líneas y repartiendo juego, pero conforme creció el ritmo de partido, desapareció. Correcto.
KEVIN MEDINA (7)
Individualidad
Mellot le tomó la medida, pero le hizo falta solo una ocasión para dar el zarpazo. Puso la asistencia del primer tanto de Fuentes.
CARRACEDO (6)
Desdibujado
Demasiado vigilado para brillar. Poco espacio y margen de maniobra para el catalán, que no tuvo la tarde.
ADRIÁN FUENTES (9)
Doblete
Perdonó hasta que dejó de hacerlo. Dos goles para abanderar la quinta victoria consecutiva. Ya lleva 14 en su debut en Segunda...
DIEGO BRI (7) Asistencia.
THEO ZIDANE (6) Defensa.
PERCAN (6) Transiciones.
MIKEL GOTI (-) Poco.
JACOBO (-) Sin incidencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- Dos heridos tras una choque entre un autobús de Aucorsa y un turismo en el Centro de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores
- Cañete de las Torres se convierte en un escenario onírico con la séptima edición de ‘Calles en Flor’
- Los jardines del Alcázar reabren con un espectáculo de luz, sonido y videoarte que sitúa a Córdoba en el epicentro de la historia
- La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón
- Imágenes de la primera noche de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba
- Estas son las Cruces de Mayo ganadoras del concurso municipal de Córdoba en 2026