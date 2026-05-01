Actualidad blanquiverde
Pablo Hernández, entrenador del Castellón: «El Córdoba CF podría estar luchando por el ascenso y el 'play off'»
El técnico orellut resaltó la «exigencia» que espera de los blanquiverdes de cara a un duelo para el que avanza «dominio alterno» y en el que espera imponer «sus armas»
«Es un gran rival, podría estar luchando por el ascenso y el play off, como nosotros», fue el primero de los múltiples avisos que dejó Pablo Hernández, entrenador del Castellón, con vistas al cruce de este sábado entre el cuadro orellut y el Córdoba CF de Iván Ania en Castalia (18.30 horas). Un cruce al que los blanquiverdes llegan al alza y con la idea de apurar sus escasas -pero todavía matemáticas- opciones de alcanzar la fase de ascenso, y en el que el bloque albinegro también buscará lo suyo, con la idea de amarrar otro triunfo que allane el camino hacia Primera División. «Es un rival que es cierto que tiene pocas posibilidades de meterse en play off, pero juega muy buen al fútbol, nos va a poner difícil las cosas. Por juego y sus jugadores, el Córdoba CF podría haber estado perfectamente en la misma lucha que nosotros a estas alturas de temporada», aseguró el preparador valenciano, admitiendo su recelo respecto al combinado cordobesista.
Un duelo de igual a igual
«Ellos van a venir con la intención de ganar, de apurar esas mínimas opciones que tienen. Vendrán a hacer un partido muy complicado para nosotros. Espero que vengan a presionar alto, que intentarán no dejarnos jugar a nuestro fútbol», siguió explicando, a la hora de adivinar un duelo en el que augura mucho «dominio alterno», pero ante el que tratará de imponer su método. «Tenemos armas para sobrepasar esa presión, para dominar el partido. Habrá momentos para los dos equipos», indicó.
E incluso cierto aire de revancha interna se intuye por latitudes castellonenses, donde el Córdoba CF ha logrado escapar con el triunfo en la maleta en sus dos últimas visitas. Ambas, además, firmando el gol de la victoria sobre la bocina… «Son números, estadísticas, y al final siempre se rompen. Ojalá pueda ser mañana. Vamos a intentarlo. Sabemos que es un gran rival, que podría estar luchando por el ascenso y el play off. Tuvo una mala racha y eso le penalizó mucho. Es similar en muchos aspectos a nosotros, en defender hacia adelante, presionar alto, que va mano a mano en muchas fases del partido. Nos va a exigir estar bien con balón y, a partir de ahí, imponer nuestro estilo, ser nosotros mismos», afirmó.
Tendrá todas sus armas Hernández para esa tarea, que en la previa del cruce confirmó la «disponibilidad» de toda la plantilla, incluido un Douglas Aurélio que ya regresó a convocatoria semana atrás en Málaga y podría firmar sus primeros minutos tras lesión «dependiendo del contexto» de este sábado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
- El AOVE cordobés brilla en los 'Oscar del aceite' con doce firmas en la lista de los 100 mejores y tres en el top 10 mundial
- La nueva fábrica de Cunext en Córdoba en cifras: inversión, puestos de trabajo y producción
- Decathlon City refuerza su presencia en Córdoba con una nueva tienda de 470 metros cuadrados en la Calle Concepción
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- Imágenes de la primera noche de las Cruces de Mayo 2026 en Córdoba
- Córdoba registra una okupación o allanamiento de inmueble cada dos días
- La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón