Pablo Hernández, entrenador del Castellón: «El Córdoba CF podría estar luchando por el ascenso y el 'play off'»

«Es un gran rival, podría estar luchando por el ascenso y el play off, como nosotros», fue el primero de los múltiples avisos que dejó Pablo Hernández, entrenador del Castellón, con vistas al cruce de este sábado entre el cuadro orellut y el Córdoba CF de Iván Ania en Castalia (18.30 horas). Un cruce al que los blanquiverdes llegan al alza y con la idea de apurar sus escasas -pero todavía matemáticas- opciones de alcanzar la fase de ascenso, y en el que el bloque albinegro también buscará lo suyo, con la idea de amarrar otro triunfo que allane el camino hacia Primera División. «Es un rival que es cierto que tiene pocas posibilidades de meterse en play off, pero juega muy buen al fútbol, nos va a poner difícil las cosas. Por juego y sus jugadores, el Córdoba CF podría haber estado perfectamente en la misma lucha que nosotros a estas alturas de temporada», aseguró el preparador valenciano, admitiendo su recelo respecto al combinado cordobesista.

Un duelo de igual a igual

«Ellos van a venir con la intención de ganar, de apurar esas mínimas opciones que tienen. Vendrán a hacer un partido muy complicado para nosotros. Espero que vengan a presionar alto, que intentarán no dejarnos jugar a nuestro fútbol», siguió explicando, a la hora de adivinar un duelo en el que augura mucho «dominio alterno», pero ante el que tratará de imponer su método. «Tenemos armas para sobrepasar esa presión, para dominar el partido. Habrá momentos para los dos equipos», indicó.

Pablo Hernández, entrenador del Castellón, durante un entrenamiento del cuadro orellut. / cd castellón

E incluso cierto aire de revancha interna se intuye por latitudes castellonenses, donde el Córdoba CF ha logrado escapar con el triunfo en la maleta en sus dos últimas visitas. Ambas, además, firmando el gol de la victoria sobre la bocina… «Son números, estadísticas, y al final siempre se rompen. Ojalá pueda ser mañana. Vamos a intentarlo. Sabemos que es un gran rival, que podría estar luchando por el ascenso y el play off. Tuvo una mala racha y eso le penalizó mucho. Es similar en muchos aspectos a nosotros, en defender hacia adelante, presionar alto, que va mano a mano en muchas fases del partido. Nos va a exigir estar bien con balón y, a partir de ahí, imponer nuestro estilo, ser nosotros mismos», afirmó.

Tendrá todas sus armas Hernández para esa tarea, que en la previa del cruce confirmó la «disponibilidad» de toda la plantilla, incluido un Douglas Aurélio que ya regresó a convocatoria semana atrás en Málaga y podría firmar sus primeros minutos tras lesión «dependiendo del contexto» de este sábado.