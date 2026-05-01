Iván Ania, objetivo 'play off' antes de la visita al Castellón: "No podemos descartar algo que se puede conseguir"

Cinco citas, sin margen de error alguno. Ese es todo el terreno que le queda por delante al Córdoba CF de Iván Ania en esta fase final de calendario regular en LaLiga Hypermotion. De cuatro victorias al hilo llegan los pupilos del asturiano, que tras apalabrar la permanencia, ratificarla de forma matemática posteriormente -con un importante triunfo ante el Sporting de Gijón en El Arcángel-, ya han despejado el punto de mira hacia el objetivo real de fondo: alcanzar la fase de play off. Un propósito accesible en aritmética, aunque altamente complejo por contexto, que este sábado ante el Castellón en Castalia (18.30 horas) buscará alargar otra semana de vida. «Estamos obligados a competir e intentar hacer el mayor número de puntos posibles. Ojalá que podamos hacer los 15 que quedan y ver qué sucede. Matemáticamente, no podemos descartar algo que se puede conseguir. Intentaremos llegar a los 69 puntos. A partir de ahí, veremos cómo quedamos. Ese es nuestro objetivo», analizó el técnico.

La clasificación, al límite

En términos emocionales, no obstante, la brújula apunta hacia el norte. De sumar 12 de los últimos 12 puntos en juego (Cádiz, Zaragoza, Cultural y Sporting) llegan los pupilos del asturiano, que han logrado zanjar la peor dinámica histórica del club en Segunda -tras siete derrotas y un empate consecutivos- a golpe de triunfo. «Hemos pasado por una racha anormal, no es normal perder seis partidos seguidos, ni siete de ocho. Por primera vez, estamos con una racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo está con confianza. Jugadores que tuvieron poca participación, ahora están haciéndolo y dando buen nivel. De ahí que el equipo esté ganando. El partido de Cádiz fue clave en esa remontada. El crecimiento es mayor, la confianza del jugador, la alegría que traes de casa», indicó.

Eso sí, la única carambola concebible para alcanzar un sitio entre los seis primeros clasificados de aquí al cierre de la agenda pasa precisamente por mantener esa inercia, con solo 15 puntos por delante y, actualmente, a siete -y golaverage desfavorable- de la frontera noble. «El año pasado, hasta el partido de Burgos, a falta de tres o cuatro jornadas, todavía teníamos alguna opción de llegar arriba. En el momento que perdimos la posibilidad, el equipo se dejó ir un poco. Este año la situación es distinta, debemos ir ganar a Castellón para ver qué sucede», apuntó seguidamente.

Iván Ania conversa con Diego Percan durante un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Enfrente, el rival de la ocasión incrementará la carga de exigencia de forma considerable con respecto al último puñado de pleitos. En Castalia asoma un Castellón que se encuentra en plena pelea por el ascenso directo o, en su defecto, asegurar su sitio en la fase de promoción. Además, aparece en forma, después de imponerse en Málaga (2-3) y sumar cuatro triunfos entre sus cinco actuaciones de Liga más recientes. «Somos dos equipos que salimos a ganar en todos los campos. Ellos están en un muy buen momento. Juegan a un ritmo muy alto, llegan con muchísima gente. Te obligan a estar muy intenso en lo defensivo. No es el Castellón de Primera RFEF ni el de la temporada pasada, con tres centrales», avanzó.

Sin Isma Ruiz

En la parcela de altas y bajas, por otra parte, continuará el ovetense con una ausencia de calado en su esquema: la de Isma Ruiz. No participó -ni entró en la lista- el granadino en el pasado duelo ante los gijoneses a raíz de unas molestias en el aductor y, por lo pronto, permanecerá otra semana en el dique seco. «Tenemos la baja de Fomeyem y Adilson, más la de Isma Ruiz. No va a estar disponible, está entrenando a parte y no va a poder participar», indicó, asegurando, a su vez, que el ‘caso Jacobo González’ -más en parcela mediática que deportiva-, es un «tema zanjado».