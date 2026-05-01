La previa
El Córdoba CF busca crédito para soñar con el 'playoff' en un duelo de convicción ante el Castellón
Los blanquiverdes visitan al enrachado cuadro orellut, en plena lucha por el ascenso directo, con el objetivo de atar un quinto triunfo consecutivo que alimente sus opciones en este tramo final de Liga
Con las matemáticas por primera vez más como aliado que como enemigo y poco -o nada que perder- de aquí a junio, el Córdoba CF asoma por otra estación de su agenda de final de Liga particular en Segunda División decidido a un par de cosas, una dependiente de la otra: amarrar un quinto triunfo consecutivo para no bajarse de la inercia y, en consecuencia, exprimir esas remotas -pero existentes- opciones de alcanzar uno de los seis primeros puestos de la tabla de aquí a que caiga el telón doméstico. Todo pasa, en cualquier caso, por no salirse de ese compás de triunfos disimulado (Cádiz, Zaragoza, Cultural y Sporting de Gijón) que ha logrado recolocar a los de Iván Ania en una posición algo más autoritaria a falta de tan solo cinco jornadas para despachar el campeonato.
La primera de esa media decena se encuentra este sábado en Castalia ante el Castellón (18.30 horas), en un cruce semi directo ante un claro aspirante al ascenso -que podría optar a las dos primeras plazas- con el que los pupilos del asturiano, más allá de deseos individuales, también pueden aprovechar para examinarse después de zanjar la peor crisis de su historia en la categoría a ritmo de enterrar rivales al borde del desahucio.
Con la hoja de cálculo
Porque el haber amarrado los últimos 12 puntos que han pasado por la mirilla tiene una traducción clara: seguir soñando, al menos de forma aritmética. Así lo declaró el propio Ania en vísperas del pleito, y así lo refrendan las cuentas. Es décimo actualmente el bloque califal, con 54 puntos en el bolsillo -solo uno por debajo de los que hizo curso atrás- y a otros siete, más golaverage desfavorable, de dar caza al sexto clasificado.
La fórmula, por tanto, parece clara: solo vale ganar, seguir ganando y, además, esperar resultados beneficiosos en lo ajeno. Este fin de semana esa secuencia de necesidades convergerá también con las que arrastra el propio cuadro castellonense, que en objetivo y exigencia camina casi por la misma senda, pero cuyo contexto es mucho más halagüeño. Son, de hecho, los de Pablo Hernández uno de los equipos más en forma del fútbol de plata en estas curvas finales de la campaña 2025-2026.
Es más, vienen de imponerse al Málaga en La Rosaleda (2-3), con una exhibición de Álex Calatrava, y con ello meterse de lleno en la lucha por el ascenso directo. Como cuartos, los orelluts suman 64 puntos hasta la fecha, a tan solo tres de dar caza al segundo clasificado, un Almería que delimita el segundo puesto, pero también a otros tres del séptimo, el Eibar, que también fija la frontera entre la zona noble y la permanencia.
Con cuatro cuatro triunfos y un empate se explica su actual momento, maximizado por su trasfondo histórico -es la tercera versión más goleadora del equipo en Segunda desde su fundación- y porque, para más inri, cuenta con todas sus piezas a disposición de ser alineadas. Tan solo Douglas, convocado en Málaga, llega ligeramente entre algodones, mientras que para esta semana recupera el sistema albinegro a nombres importantes como el exblanquiverde Alberto Jiménez y Awer Mabil.
Continuidad para los de Ania
La lógica invita a pensar que, a tenor de las circunstancias, tirará Ania de lo más parecido a su once de gala en esta fase de campeonato. La ausencia, en ese sentido, será la de Isma Ruiz, que tras ser sancionado -y sustituido por lesión- frente al Zaragoza y no regresar a convocatoria ante el Sporting de Gijón, sumará una tercera semana fuera de combate por esas mismas molestias ubicadas en la zona del aductor.
En lo demás, continuidad. La línea defensiva repetirá al completo, con Iker Álvarez a cargo de la portería, el dúo Álex Martín-Rubén Alves en el eje, junto a Carlos Albarrán y Vilarrasa en los laterales. También mantendrá su sitio Pablo del Moral en la medular, más aún si cabe tras sus recientes buenas actuaciones y la baja del de Gójar, con Dani Requena como socio inmediato y Sergi Guardiola, un paso por delante, de nuevo encargado de ocupar la zona del enganche, donde ha echado raíces.
Y en el tridente, más de lo mismo: Kevin Medina -muy reforzado- partirá por la izquierda; Carracedo, en plena efervescencia, hará lo propio por la derecha; y Adrián Fuentes ejercerá de referencia en punta.
Ficha técnica
CD Castellón: Matthys, Jérémy Mellot, Sienra, Brignani, Alcázar, Diego Barri, Cipenga, Jakobsen, Álex Calatrava, Pablo Santiago y Ousmane Camara.
Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa, Del Moral, Requena, Sergi Guardiola, Carracedo, Kevin Medina y Fuentes.
Árbitro: Mallo Fernández (C. Vasco).
Hora: 18.30 horas (LaLigaTV Hypermotion).
Campo: Estadio Municipal de Castalia.
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