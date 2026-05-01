Castellón-Córdoba CF: una mirada cordobesista a los arbitrajes, menos polémicos que los de la pasada temporada

Los arbitrajes, sobre todo en Segunda División A, se han transformado en algo así como los paseos por la Feria, que cada uno la cuenta según le ha ido en ella. El Córdoba CF y el CD Castellón no son ajenos, en todo caso, a la oleada de críticas a los miembros del CTA, ya que a los tradicionales desencuentros con los colegiados sobre el terreno de juego se han añadido ahora las decisiones que se toman desde el VAR.

Pagó la novatada en la 2024-25

Lo del Córdoba CF arranca desde su ascenso a Segunda, en junio del 2024. Una vez regresado al fútbol profesional, al conjunto blanquiverde le costó adaptarse al fútbol con videoarbitraje, aunque también experimentó las diferencias –que las hay- entre los arbitrajes en Primera RFEF y en Segunda División A. Finalmente, en más de un encuentro sufría las decisiones de los colegiados porque el suyo, el de Iván Ania, era un fútbol que jugaba continuamente con acciones al límite en las que la decisión final de cada jugador, en no pocas ocasiones, eran a cara o cruz. Así, el Córdoba CF que debutó en el fútbol profesional finalizó la Liga 2024-25 como el más amonestado de LaLiga Hypermotion y el quinto con más expulsiones. De hecho, llegó ser el farolillo rojo de la clasificación del juego limpio durante no pocas jornadas de la temporada. Por poner en contexto, el Córdoba CF vio 131 cartulinas amarillas y los segundos, Burgos y Cádiz, se quedaron en 108, nada menos que a 25 amarillas de distancia. Por su parte, el Castellón, que también debutaba en la categoría, se quedó en 88 amarillas y cuatro expulsiones, una cifra de amonestaciones en torno al 40% menor que las del Córdoba CF.

Orellana Cid expulsa a Carlos Albarrán en La Rosaleda, esta temporada. / Lof

En esta temporada, la cosa no comenzó mucho mejor para el Córdoba CF, ya que es recordada por todos la frase que pronunció Iván Ania tras cruzarse, de nuevo, con Álvaro Moreno Aragón: “Si nos dejan estaremos arriba”, bramó el asturiano ante el arbitraje contra el Deportivo de La Coruña, en El Arcángel, allá por noviembre. Es cierto que el técnico blanquiverde circunscribió la crítica a un colegiado en concreto, aunque no es menos cierto que tanto él como su plantilla, así como el propio club, expresaron su malestar por los arbitrajes, malestar arrastrado desde la pasada campaña, aunque en la 2025-26 el nivel de amonestaciones y expulsiones se rebajó de manera considerable. Una vez llegada la crisis de resultados de febrero y marzo, el suflé de desencuentros con los arbitrajes fue bajando paulatinamente hasta desaparecer por completo.

Enfado en Castellón

Es lo contrario de lo que ocurre con el CD Castellón. Durante la pasada campaña sus críticas se circunscribieron a algún arbitraje muy concreto, o en una fase de temporada, allá por primavera, en la que las decisiones en dos partidos, principalmente –Levante y Albacete- encendieron la mecha en Castellón, incluso en su federación de peñas. Algo parecido ocurre en esta campaña. Pablo Hernández y los suyos se han centrado en los colegiados y en el VAR, algo que mantendrán el próximo sábado en el encuentro frente al Córdoba CF. Evidentemente –y como todos-, en Castalia se sienten dañados por las decisiones arbitrales. Las cifras señalan que en las últimas once jornadas han sufrido seis expulsiones. Es cierto que tres de ellas se produjeron en los minutos finales o incluso en los descuentos, pero lo cierto es que en los últimos tres meses, el Castellón ha jugado más de una hora de competición en inferioridad numérica. Para colmo, el equipo albinegro ha sufrido cinco penaltis en contra –por uno a favor-, el último de ellos, en la última jornada, en la victoria orellut en La Rosaleda, partido en el que el Málaga se adelantó 1-0 por una polémica mano de Diego Barri.

Moreno Aragón amonesta a Fomeyem durante el encuentro del Córdoba CF contra el Deportivo en El Arcángel, esta temporada. / Manuel Murillo

Sea como sea, el sábado se mirará con lupa una vez más al colegiado, sobre todo por parte del equipo local, un Castellón que incluso está peleando por el ascenso directo. Y a buen seguro también se mirará al milímetro por parte de un Córdoba CF que, en caso de triunfo en Castalia no se podrá permitir ningún tipo de desliz. Tampoco arbitral.