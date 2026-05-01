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Castellón-Córdoba CF: Mallo Fernández, árbitro del partido

El bilbaíno, con De la Fuente Ramos en el VAR, dirigirá el partido de la jornada 38 de Liga en Segunda División para los blanquiverdes

Eder Mallo Fernández, a la derecha de la imagen, durante un lance del Tenerife-Córdoba CF del pasado curso.

Eder Mallo Fernández, a la derecha de la imagen, durante un lance del Tenerife-Córdoba CF del pasado curso. / lof

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al vizcaíno Eder Mallo Fernández (Bilbao, 1993), adscrito al colegio vasco, para dirigir el encuentro que medirá al Córdoba CF con el Castellón este sábado en Castalia (18.30 horas), correspondiente a la jornada 38 de LaLiga Hypermotion. Será el primero de los últimos cinco compromisos ligueros del conjunto blanquiverde en el presente curso regular.

Trayectoria y antecedentes

A sus 32 años, Mallo Fernández acumula una trayectoria consolidada tras ocho temporadas consecutivas en el arbitraje nacional. Cuatro de ellas las desarrolló en la extinta Segunda División B, dos en Primera Federación y las dos más recientes en el fútbol profesional, donde compite actualmente en LaLiga Hypermotion. En ese recorrido suma 112 partidos dirigidos, con un balance disciplinario de 564 tarjetas amarillas -una media de 5,04 por encuentro- y 22 expulsiones, lo que equivale a 0,20 rojas por cita. En cuanto a resultados, su estadística refleja 59 victorias locales, 27 empates y 26 triunfos visitantes.

No será la primera vez que se cruce en el camino del Córdoba CF, al que ya ha arbitrado en siete ocasiones, con un saldo de tres victorias, dos empates y dos derrotas para los cordobesistas. También presenta antecedentes con el Castellón, al que ha dirigido en cinco encuentros, con un balance equilibrado de dos triunfos, dos tablas y dos reveses.

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Desde el VAR le acompañará el vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos, de 34 años.

Mallo Fernández muestra una cartulina amarilla a un jugador local en el Oviedo-Córdoba CF de 2024.

Mallo Fernández muestra una cartulina amarilla a un jugador local en el Oviedo-Córdoba CF de 2024. / lof

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