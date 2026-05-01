Castellón-Córdoba CF: horario y dónde ver por televisión el partidazo en Castalia

El Córdoba CF aborda la primera de sus últimas cinco citas del calendario regular de LaLiga Hypermotion con el objetivo de enlazar un quinto triunfo consecutivo que mantenga abiertas, por remotas que sean, las opciones matemáticas de alcanzar la fase de ascenso a Primera División de aquí al cierre del campeonato doméstico. Después de imponerse al Real Sporting de Gijón en El Arcángel, los de Iván Ania viajan a territorio orellut para medirse a un Castellón en plena efervescencia, tanto en campo ajeno como en casa, que este sábado aspira a echar el candado a Castalia (18.30 horas) en su objetivo particular de hacerse con el ascenso directo.

El partido, conforme a lo habitual, podrá seguirse a través de las diversas plataformas de LaLiga Hypermotion TV. La transmisión principal será realizada por Movistar Plus+ y DAZN, quienes son los propietarios de los derechos audiovisuales de la competición. Además, el partido estará disponible a través de los paquetes de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por otro lado, el grupo MásMóvil ofrecerá acceso a la emisión mediante sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. A nivel local, PTV Telecom continuará distribuyendo la señal a través de Zapi, un servicio de suscripción mensual.

Duelo de objetivos

De este modo, en suelo castellonense concurrián dos objetivos parecidos, ambos orientados al ascenso, pero con matices muy diferenciados. Los blanquiverdes comparecen en Castalia como décimos clasificados, con 54 puntos en el casillero a siete de la zona noble, con tan solo otros 15 aún en juego esta temporada. Por tanto, solo la victoria, seguida de más victorias, le vale al equipo califal, que sabe que por el hogar del Castellón pasan buena parte de sus opciones de aquí a junio.

Por su parte, los de Pablo Hernández llegan estimulados por su reciente triunfo ante el Málaga en La Rosaleda (2-3), triplete de Calatrava incluido, y con 64 puntos se mantienen en plena pelea por hacerse con una de las dos primeras plazas, que garantizan billete directo a la élite de cara a la próxima campaña. Solo tres puntos separan a los pupilos del castellonense del Almería, actual segundo, aunque también esa misma cifra del séptimo clasificado, el Eibar, que delimita la permanencia.

Rubén Alves, en la Ciudad Deportiva durante un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

En consecuencia, se espera un duelo de poder a poder en Castalia, de donde los cordobeses han salido con el botín en el bolsillo de sus dos últimas visitas. El partido estará dirigido por el bilbaíno Eder Mallo Fernández, adscrito al comité vasco, con el vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos a cargo del VAR.