Antonio Casas, ex del Córdoba CF, asciende a la Serie A italiana con el Venezia

Antonio Casas, ex delantero del Córdoba CF, logró matemáticamente el ascenso a la Serie A italiana con su equipo, el Venezia, tras lograr un empate a dos goles en su visita al estadio Alberto Picco de La Spezia, por lo que el de La Rambla podrá disfrutar la próxima campaña de la máxima categoría del fútbol italiano, en el que podría enfrentarse a otro ex del Córdoba CF, Álex Sala, jugador del Lecce. El ascenso lo ha conseguido el Venezia cuando aún falta por disputarse la última jornada de Liga.

Tres goles y una asistencia

Lo cierto es que no ha debido ser una temporada fácil para Antonio Casas que, en todo caso podrá disfrutar de ese ascenso, pero lo cierto es que su entrenador, Giovanni Stroppa, no lo ha elegido como uno de sus fijos. De hecho, Antonio Casas sólo ha podido disfrutar de tres titularidades a lo largo de la temporada. Una campaña en la que ha anotado tres goles y ha dado una asistencia en los escasos 523 minutos que ha podido disfrutar, repartidos en 23 encuentros de Liga.

Antonio Casas, en su despedida como jugador del Córdoba CF. / A.J. González

El ecuatoriano John Yeboah, pero sobre todo el italiano Andrea Adorante cerraron el paso al delantero rambleño a la titularidad y fueron, tradicionalmente, los elegidos para partir en el once cada jornada. De hecho, Adorante, punta formado en el Inter de la misma edad de Casas, suma hasta la penúltima jornada de Liga 17 goles, convirtiéndose en el segundo máximo goleador de la Serie B, tan sólo por detrás del finlandés Pohjanpalo, del Palermo.

Poco protagonismo

Precisamente, en la última jornada de Liga, el Venezia recibirá al Palermo en el Pier Luigi Penzo, un encuentro completamente de trámite para el equipo de Antonio Casas, que ya tiene en su haber, aunque sea como jugador de plantilla y no con demasiado protagonismo, un ascenso a la máxima categoría de un fútbol tan competitivo como el italiano.

Antonio Casas, durante su homenaje de despedida en el Córdoba CF-Albacete del pasado curso, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Formado en el Séneca, el Real Madrid y posteriormente en el Sevilla Atlético, Antonio casas llegó al Córdoba CF en el verano de 2021 como uno de los refuerzos previos al debut en Segunda Federación. En apenas tres temporadas, fue escalando peldaños hasta consolidarse como una de las grandes referencias ofensivas del equipo blanquiverde, con dos ascensos y una Copa RFEF incluidos. Y es que durante su estancia de cuatro cursos en el club del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, Casas firmó 51 goles en 150 partidos oficiales, que lo colocaron como el séptimo máximo anotador en la historia de la entidad, tan solo por detrás de ilustres como Manolín Cuesta (98), Juanín (77), Mariano Mansilla (67), Loreto (64), Burguete (61) y Manolo (58).

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Una renovación imposible

Fue su renovación, o el intento de concretarla, uno de los culebrones de la 2024-25 e incluso de la campaña anterior. Diferencias económicas impidieron que el punta rambleño siguiera defendiendo la blanquiverde, tras un ejercicio 2024-2025 de ciertos altibajos y en el que incluso llegó a perder su puesto en el once durante diversos tramos. Eso sí, cerró como el pichichi particular de la plantilla, con diez dianas y un importante legado: «Me voy con el corazón lleno de recuerdos y con la certeza de que está siempre será mi casa. Nuestros caminos volverán a encontrarse», afirmaba el ya ex blanquiverde en su despedida. Por lo pronto, en su primer año lejos del Córdoba CF ya tiene un ascenso a la Serie A en su currículum.