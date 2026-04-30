El Córdoba CF sueña con repetir la historia en Castalia: 31 años sin perder alimentan el sueño blanquiverde

El Córdoba CF ya está preparado para visitar este sábado al Castellón. El bloque cordobés buscará confirmar su racha de las cuatro últimas jornadas jugando en el campo de uno de los conjuntos que ocupan la parte alta de la tabla.

Los precedentes alimentan la opción de la sorpresa en el SkyFi Castalia, ya que los blanquiverdes no pierden en Castellón desde hace 31 años. La última derrota llegó el 28 de mayo de 1995 por 1-0. Desde entonces ha acumulado tres victorias y dos empates, ganando incluso los tres últimos. El referente del fútbol provincial ha visitado en 15 ocasiones Castellón. El estreno llegó en la campaña 56-57 en Segunda con una derrota por 1-0. Los primeros nueve partidos en el feudo castellonense se saldaron con un balance de tres empates y seis derrotas.

El revés de la Liga 94-95 provocó un cambio de tendencia. Aquel choque se jugó en una promoción de ascenso de Segunda B a Segunda A. Cordobeses y castellonenses compartieron grupo con el Sestao y el Mensajero. Solo uno de ellos ascendería a Segunda A. Ninguno de los dos acabaría subiendo, pues lo conseguiría el Sestao. El bloque vasco tenía como delantero goleador a Aitor Bouzo, un jugador que destacaba por su juego aéreo y que a la campaña siguiente pasó a competir en El Arcángel defendiendo la casaca blanquiverde.

Los jugadores del Córdoba CF celebran uno de los goles marcados en la visita a Castalia de la pasada campaña. / LOF

El primer triunfo que se hizo esperar

Dos empates a un tanto cosechó el Córdoba CF en las ligas 07-08 y 08-09, entonces en la Segunda División A. El primer triunfo blanquiverde de la historia en Castellón llegó en la Liga 09-10 en Segunda División. Por 0-1 venció el equipo que entrenaba el granadino Lucas Alcaraz. Asen marcó el gol del triunfo en el 75. Javi Flores, ahora en el organigrama del club, jugó aquel choque, al igual que el portero Alberto, en la actualidad formando parte del equipo de comentaristas de televisión en los partidos de la Liga Hypermotion. Trece visitas necesitó el Córdoba CF a esta ciudad levantina para ganar por primera vez.

Los dos goles en el descuento del 2024

Los dos últimos precedentes son muy recientes, pues corresponden a las dos anteriores campañas. El duelo de la campaña 23-24 lo recordarán seguro muchos de los aficionados blanquiverdes. El choque formaba parte de la 28ª jornada de la Primera Federación, con los dos equipos metidos de lleno en la lucha por subir a la categoría en que ahora se encuentran. El duelo se jugó el 16 de marzo de 2024. El Castellón era líder, por lo que ostentaba la plaza de ascenso directo, que aspiraba a alcanzar la plantilla que ya entrenaba Iván Ania.

Los cordobeses se adelantaron en el minuto 12 con un tanto del rambleño Antonio Casas, ahora en el Venezia de la Serie B italiana. El Castellón empató en el descuento de la primera parte y se adelantó en el 81 con un gol de Diarra en propia puerta. Muy felices se las prometían en esos momentos en la grada los miles de aficionados presentes en Castalia. Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, llegó la remontada de los de Ania. Dos goles en el descuento, a cargo de Diarra en el 91 y Simo Bouzaidi en el 95, le dieron el triunfo al bloque cordobesista.

Solo cinco de los quince jugadores que saltaron al campo hace dos años siguen en la plantilla, el portero Carlos Marín, el lateral Carlos Albarrán, el mediocentro Isma Ruiz y los atacantes Adilson y Christian Carracedo. Únicamente dos de ellos, Ruiz y Carracedo, siguen a día de hoy siendo hombres fijos en el once inicial de Iván Ania, si bien Albarrán también cuenta con la confianza del asturiano. El jugador portugués se encuentra lesionado de larga duración.

El ascenso que al final llegó

Pese a la victoria del equipo cordobés, el Castellón acabó llevándose el título del grupo y por tanto celebrando el ascenso directo al fútbol profesional. El Córdoba CF tuvo que jugar la promoción de ascenso que acabó de manera feliz, con aquella eliminatoria última frente al Barcelona B. Los aficionados pudieron así celebrar un ascenso en El Arcángel por primera vez en los últimos 53 años.

La pasada campaña visitó el Córdoba CF el feudo castellonense en Segunda, regresando así al fútbol profesional. El partido de la 19ª jornada se celebró el 19 de enero del 2025. De nuevo remontaron los cordobeses. Lottin adelantó a los locales en el 40. Álex Sala, ahora en el Lecce de la Serie A italiana, empató en el 50 de penalti. Albarrán le dio el triunfo a su equipo en el sexto minuto de descuento. Los dos equipos terminaron la Liga con cierta tranquilidad, el Córdoba CF en la 14ª plaza con 55 puntos y el Castellón en la 17ª con 53, ocho por encima de la zona de descenso, que marcó el Eldense con 45.

La visita a Castellón que se avecina

Ahora tendrá lugar la 16ª visita del Córdoba CF a Castellón. Mucho han cambiado los dos conjuntos en los últimos meses. El conjunto orellut empezó mal. De hecho perdió por 2-1 en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel en la cuarta jornada. Casi ocho meses después, todo ha cambiado. El Castellón, tras relevar en septiembre al técnico, inició una remontada que le ha llevado a soñar con la Primera División.

También miraba hacia arriba el Córdoba CF, hasta la llegada de la racha de ocho partidos sin ganar. Ahora quiere ganar en Castalia para mantener vivas sus esperanzas de seguir luchando por subir.