El Córdoba CF cambia de chip: de pescar en el descenso a examinarse ante un Castellón aspirante a todo

El Córdoba CF se adentra en un nuevo escenario competitivo. Tras dejar atrás su peor racha histórica en Segunda División -siete derrotas y un empate consecutivos-, el conjunto de Iván Ania ha reconstruido su hoja de ruta con cuatro triunfos seguidos, logrados ante rivales marcados por la urgencia clasificatoria, cada uno con sus matices. Cádiz, Zaragoza y Cultural Leonesa, inmersos en la pelea por evitar el descenso, y un Sporting de Gijón instalado en la zona media y con escaso rédito lejos de su estadio, han sido los escalones sobre los que se ha apoyado la reacción blanquiverde.

Sin embargo, el contexto cambia de forma notable este sábado. El equpo califal visitará Castalia (18.30 horas) para medirse a un Castellón que compite por objetivos de mayor envergadura: el ascenso directo o, en su defecto, asegurar su presencia en el play off. Un duelo que plantea un contraste evidente entre aspiraciones y que obligará a los de El Arcángel a medir su ahora buen momento.

A limar diferencias

En términos de dinámica, ambos equipos llegan en una línea similar. El Castellón viene de imponerse al Málaga en La Rosaleda (2-3), con un triplete de Álex Calatrava, y ha sumado 13 de los últimos 15 puntos, con el empate en Anduva como único tropiezo reciente. El Córdoba CF, por su parte, ha cosechado 12 de esos mismos 15 puntos, firmando por primera vez en el curso una serie de cuatro victorias consecutivas, algo que no lograba en el fútbol profesional desde la temporada 2017-2018.

Ese impulso, no obstante, aún no se traduce en una posición de privilegio. El conjunto blanquiverde es décimo con 54 puntos, a siete del play off y a ocho de su próximo rival, que ocupa la cuarta plaza. Con solo cinco jornadas de Liga regular por disputarse, la distancia parece difícil de recortar, aunque el enfrentamiento directo abre otra vía de interés: el golaverage particular. Un escenario, además, en el bloque de Ania pretende equilibrar su balance frente a equipos de la zona alta, después de haber cedido ese pulso ante Racing, Almería, Deportivo de La Coruña, Las Palmas y Burgos esta temporada.

El Castellón es, de hecho, el último de los actuales seis primeros clasificados al que aún puede discutirle ese apartado. En la primera vuelta, los pupilos del asturiano ya lograron imponerse en El Arcángel (2-1), con remontada incluida gracias a los goles de Jacobo González y Kevin Medina, por el tanto inicial orellut firmado por Brian Cipenga.

Brian Cipenga durante el encuentro de la primera vuelta entre el Córdoba CF y el Castellón. / Manuel Murillo

Gran poderío ofensivo

Más allá de aquel precedente, el equipo albinegro actual presenta diferencias significativas respecto al que visitó Córdoba en la cuarta jornada. El relevo en el banquillo, con la llegada de Pablo Hernández por Johan Plat, continúa su impulso desde esa fase inicial de Liga -lo sustituyó tras cinco encuentros, uno después de pasar por El Arcángel-, hasta el punto de haberse consolidado como uno de los claros aspirantes al ascenso.

Los números respaldan ese crecimiento. El conjunto orellut acumula 64 goles, lo que lo convierte en el tercer equipo más realizador de la categoría, solo por detrás del Racing de Santander (75) y el Almería (74). Además, ya ha firmado su tercera mejor temporada goleadora en el fútbol profesional en 104 años de vida, con margen aún para mejorar esos registros en las cinco jornadas restantes.

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En ese potencial ofensivo, por otra parte, destacan especialmente Álex Calatrava, con 13 goles y siete asistencias, y Ousmane Camara, autor de 11 tantos y dos pases de gol. A ellos se suma Brian Cipenga, con cinco dianas y nueve asistencias, completando un tridente de producción constante que se perfila como la gran amenaza para el Córdoba CF este fin de semana, entre otras varias.