Álex Calatrava amenaza al Córdoba CF: el hombre que ha encendido al Castellón llega lanzado a Castalia

El Córdoba CF ya ultima la preparación del partido que disputará el próximo sábado a las 18.30 horas en el campo del Castellón. El objetivo de los de Ania es ganar para mantener viva la llama de seguir luchando por una plaza en las eliminatorias de ascenso a la Primera División.

El CD Castellón es el tercer equipo más goleador de la categoría al acumular 64 tantos en 37 partidos, solo por detrás del líder, el Racing de Santander (75), y del segundo en la Liga, el Almería (74). El Córdoba CF, por ejemplo, lleva 52.

Sus máximos goleadores son Álex Calatrava ‘Cala’ (13 goles), Cámara (11) y Suero (5). Un total de 17 jugadores han marcado algún tanto en las primeras 37 jornadas. Cala se encuentra entre los ocho máximos goleadores de la competición.

Cala controla el balón en el reciente choque frente al Burgos. / CD Castellón

Cinco goles en los últimos tres partidos

Álex Calatrava es la principal amenaza del equipo orellut para el Córdoba CF, sobre todo porque ha logrado cinco goles en los últimos tres partidos, por lo que se trata de uno de los jugadores más en racha de la Liga. Cala marcó el segundo tanto de su equipo en el empate a dos tantos del pasado 12 de abril en el campo del Mirandés. Una semana más tarde logró el segundo gol en la victoria por 3-1 contra el Burgos.

La mayor exhibición llegó con el ‘hat trick’ que firmó el pasado sábado, ya que marcó los tres tantos en el triunfo por 2-3 ante el Málaga CF. En La Rosaleda marcó por primera vez tres tantos en un partido en una de las cuatro primeras divisiones nacionales, por lo que el atacante albinegro se llevó el balón del encuentro a su casa.

El propio club castellonense ha reforzado su apuesta por él con una renovación hasta 2029, en una señal clara del peso que ha adquirido en el proyecto. La ampliación del contrato tuvo lugar en agosto del pasado año.

Su trayectoria

Álex Calatrava Torrado es un jugador de 25 años nacido en Barcelona. Con 20 años ya jugaba en la Primera Federación en las filas del Costa Brava. En el 2022 fichó por el Atlético de Madrid para jugar en su filial de la Segunda Federación.

Con el filial colchonero subió a la Primera Federación en la campaña 22-23, una Liga en la que marcó seis goles. En el equipo de ese ascenso compartió vestuario con el actual jugador del Córdoba CF Diego Bri, autor de seis tantos en ese año.

Cala y Bri volvieron a compartir equipo en el Atlético B en la campaña 23-24, ya en la Primera Federación. El barcelonés marcó entonces cinco goles, por diez del alicantino Bri, una cifra que le valió para ser el máximo realizador de los colchoneros a lo largo de la campaña.

Cala, en un partido con el Castellón. / CD Castellón

Su llegada al Castellón

Álex Calatrava firmó por el Castellón en la Liga 24-25 para debutar así en la Liga Hypermotion. Seis tantos marcó en 32 partidos, 26 de ellos como titular. Esta temporada ya ha anotado más del doble de los tantos de la temporada anterior (13), lo que demuestra la progresión que ha tenido, una vez le ha cogido el sitio a la categoría.

Al Córdoba CF le ha marcado dos veces en cuatro partidos. Con el Atlético de Madrid B anotó el único tanto de su equipo en la derrota por 4-1 de la campaña 23-24 en el choque jugado en el Nuevo Arcángel. En la pasada campaña volvió a marcar, ahora con el Castellón, en el empate a dos tantos del duelo celebrado en el recinto cordobesista.

Un jugador a vigilar

Para el Córdoba CF, el reto pasa por controlar a un futbolista que llega encendido y por resistir en un estadio al que el propio Calatrava ha señalado como clave en este tramo final del curso. El atacante admitió hace solo unos días la importancia de que el Castellón se haga fuerte en casa, una declaración que refleja bien el peso que el club da al factor Castalia en la pelea por sus objetivos.

El equipo de Iván Ania, en cualquier caso, no viaja sin argumentos. La recuperación de efectivos en las últimas semanas ha ampliado el fondo de armario del técnico, y el buen momento de varios nombres del once blanquiverde invita a pensar en un Córdoba CF capaz de discutirle el partido a cualquiera. Pero para sacar algo positivo de Castalia necesitará frenar a un Castellón que ha encontrado en Álex Calatrava a su futbolista más desequilibrante en el momento más delicado y decisivo del campeonato.