El Córdoba CF prepara con más fondo de armario su encuentro contra el Castellón

El Córdoba CF ya entrena esta semana con la cabeza puesta en el encuentro que va a disputar contra el CD Castellón, un duelo que arrancará a las 18.30 horas del próximo sábado. El Estadio SkyFi Castalia acogerá el duelo de la 38ª jornada de la Liga Hypermotion.

Iván Ania ha ido recuperando jugadores de la enfermería en las últimas semanas. Ya solo tiene a tres lesionados. Con el atacante Adilson de baja hasta el final de la campaña, Isma Ruiz y Fomeyem siguen trabajando para volver cuanto antes de sus respectivas lesiones.

Adilson padece un esguince en la rodilla izquierda con rotura parcial del ligamento cruzado anterior, por lo que no se le espera hasta el inicio de la campaña 26-27. El malagueño Kevin Medina ha ocupado el puesto del portugués tras su lesión, con tanto acierto que se ha convertido en uno de los jugadores más en forma del actual once de Ania.

El buen momento de Kevin Medina

El malacitano ha pasado de no ser convocado a jugar en los seis últimos partidos, hasta saliendo de inicio en los cuatro más recientes. Un gol de cabeza marcó en el encuentro del pasado fin de semana frente al Sporting de Gijón.

El lateral izquierdo Alcedo, el lateral derecho Trilli, el central Xavi Sintes y el portero Carlos Marín son algunos de los que han vuelto a estar disponibles para su técnico en las últimas semanas. El central Fomeyem continúa trabajando al margen de sus compañeros. Más de cinco meses acumula de baja desde que jugó por último vez en noviembre en el choque contra el Deportivo de La Coruña. Álex Martín y Rubén Alves ocupan en estos momentos el puesto de central, con Xintes como primer relevo.

Theo Zidane y Dani Requena, en un entrenamiento. / CCF

Isma Ruiz, al margen del grupo

También entrena al margen del grupo Isma Ruiz para recuperarse de sus problemas musculares. Dos son los partidos que se ha perdido uno de los pulmones del Córdoba CF sobre el césped. Alberto del Moral y Dani Requena son los actuales titulares en una posición en la que Iván Ania cuenta con muchas variantes. El bloque blanquiverde entrena por tanto esta semana con 23 jugadores disponibles de cara al partido de Castellón.

A por la sorpresa en Castellón

El objetivo del Córdoba CF es sorprender a un Castellón que se encuentra metido de lleno en la lucha por el ascenso a Primera División. El equipo castellonense se encuentra en la cuarta plaza con 64 puntos, por tanto en la zona de promoción por subir a Primera. A día de hoy está a tres puntos de la zona de ascenso directo y con cuatro de margen sobre la séptima plaza, la primera que le dejaría sin promocionar por un lugar en la máxima categoría.

Pablo Hernández es el técnico de un equipo que lleva siete partidos sin perder, en los que ha logrado cuatro victorias y tres empates. El castellonense cogió al equipo en septiembre tras la destitución de Johan Plat. Un punto en cuatro partidos había acumulado el Castellón cuando se produjo el cambio de técnico. Desde entonces ha logrado 63 de los 99 que ha disputado, con 6 derrotas en 33 encuentros.

El Castellón ha conseguido tres victorias y un empate en sus cuatro últimas comparecencias como local. La última derrota ante su afición la encajó en febrero ante el líder, el Racing de Santander. Para encontrar su anterior derrota como local hay que irse al mes de octubre, pues entonces cayó por 0-1 contra el Albacete. Once victorias, un empate y una derrota ha sumado en sus últimos trece choques jugados como anfitrión.

Un rival que se le da bien

Pero el Córdoba CF lleva tres partidos seguidos ganando en Castellón, los últimos en las dos campañas anteriores, por 2-3 en la Liga 23-24, en la Primera Federación y por 1-2 en la temporada pasada, ya en Segunda División.

Dos regresos en el rival del Córdoba CF tras salir de sanción

El Castellón va a recuperar para este choque al central Alberto Jiménez y al mediocentro Beñat Gerenabarrena tras cumplir con su partido de sanción por acumular cinco amarillas.