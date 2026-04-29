Al Castellón se le da mal Iván Ania: sólo ganó al técnico del Córdoba CF con gol de Pablo Hernández, actual entrenador orellut

El Córdoba CF visita Castalia el próximo sábado (18.30 horas) con la intención de provocar el resurgimiento de la ilusión por disputar el play off de ascenso a Primera. La crisis del conjunto blanquiverde, sufrida entre febrero y marzo, dio al traste con la esperanza del aficionado cordobesista e incluso del propio club de luchar por una plaza por la pelea final por el ascenso y eso se ha hecho sentir, incluso, en el balance de asistencia a El Arcángel en las últimas jornadas.

El Castellón mira al ascenso directo

Viendo la situación del Castellón podría pensarse que es un mal rival para provocar ese renacer de las aspiraciones cordobesistas. El equipo de Pablo Hernández se sitúa en la cuarta plaza de la clasificación con 64 puntos, a tan sólo tres del ascenso directo y con 10 más que el Córdoba CF, aunque estaría a tan sólo tres de salir de los puestos de honor, debido a lo apretado de la parrilla en esas primeras posiciones, hasta la octava, que ocupa el Málaga con 60 puntos, a tan sólo uno de meterse en puestos de play off. Además, en las últimas siete jornadas, el equipo orellut ha sumado cuatro victorias y tres empates, por lo que ha resurgido de esa pequeña crisis en la que sumó, justo antes de esas siete jornadas, tres derrotas consecutivas: en Gijón, en Zubieta, ante el Sanse y en casa, ante el Racing de Santander.

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, durante un encuentro de Liga en esta temporada. / LALIGA

Viendo las tendencias y los rivales que han tenido unos y otros, así como el juego desplegado, podría creerse que el Córdoba CF no debería tener muchas opciones en Castalia, pero hay dos motivos, de peso, que hacen pensar lo contrario.

Su particular zona Cesarini

El primero es la zona Cesarini que ha implantado el Córdoba CF en Castalia en sus últimas visitas. Aún se mantiene en la memoria cordobesista la penúltima visita del Córdoba CF al campo albinegro. Con ambos equipos luchando por el ascenso a Segunda División llegó el minuto 90 del Castellón-Córdoba CF, en el que los blanquiverdes perdían por 2-1, ya que el gol inicial de Antonio Casas (min. 12) fue anulado por el de Suero (min. 47) y el de Diarra en propia puerta (min. 81). Pero el propio jugador africano logró el empate en el minuto 91 y, entre el delirio blanquiverde, Simo lograba anotar el tanto del triunfo (2-3) en el minuto 95. La pasada temporada, ya en Segunda División, hubo en dejá vú entre el seguidor cordobesista. Lottin adelantaba a los locales antes del descanso y, justo tras él, Álex Sala anotaba de penalti la igualada. Cuando todo parecía que iba a quedar en un reparto de puntos apareció Carlos Albarrán en el minuto 96, con aquel gol de cabeza pegado a la escuadra de la meta defendida por Gonzalo Crettaz (1-2).

El Córdoba CF celebra el triunfo en Castalia tras el gol en el descuento de Diarra, en la campaña del ascenso a Segunda. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Así, los dos precedentes, tanto por el resultado final como por lo que supusieron en su momento en el fondo y en la forma, son un argumento suficiente para la esperanza cordobesista en Castalia. Pero hay otro más, personalizado en la figura de Iván Ania.

El entrenador del Córdoba CF se ha cruzado en siete ocasiones con el Castellón. La más inmediata en el tiempo, el 2-2 en El Arcángel de esta temporada, en el que remontó el 0-2 inicial que lograron los albinegros hasta un 2-2 que a punto estuvo de convertirse en triunfo local. Además, los dos de la pasada campaña, en Segunda División, se saldaron con victoria para él y su equipo: el referido 1-2 en Castellón y un 2-1 en El Arcángel, también con remontada incluida. Como técnico del Córdoba CF también se cruzó Iván Ania con el Castellón. Además del 2-3 ya referido, aquella 2023-24 también ganó al equipo orellut en El Arcángel por 2-0, con goles de Kike Márquez y Simo. Y, finalmente, también se enfrentó al Castellón con el Algeciras. Corría la temporada 2021-22 y el equipo orellut no logró pasar del empate a cero en su visita al Nuevo Mirador, ante el Algeciras de Iván Ania. Luego, en el encuentro de la segunda vuelta, el Castellón se impuso por la mínima al Algeciras (1-0) con un tanto en la recta final del encuentro. Aquel gol lo anotó Pablo Hernández, actual entrenador del Castellón, y es la única ocasión en la que Iván Ania ha perdido con el equipo orellut en los siete enfrentamientos que ha tenido con él en su carrera como entrenador.