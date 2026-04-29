Alberto del Moral, jugador del Córdoba CF: "El objetivo es ganar en Castellón y ver hasta dónde nos da"

Alberto del Moral, centrocampista del Córdoba CF, compareció en sala de prensa de El Arcángel este miércoles para hablar de su situación, de la de su equipo y del próximo encuentro, en el que el Córdoba CF debe visitar en Castalia al Castellón (sábado, 18.30 horas). De lo primero que se habló con el de Villacañas fue sobre su situación físca. “Es verdad que el poder jugar y el tener un poco más de continuidad al final hace que saques tu mejor nivel. Y, bueno, pues espero poder tener muchas más de aquí a final de temporada y seguir en la misma línea”.

Muchas jornadas disponible

“La temporada ha ido bien en cuanto a lesiones. Simplemente, tuve ese pequeño parón, que fue el día del Málaga, en el que tuve un pequeño golpe en las costillas y que me tuvo un tiempo retirado", recordó un Del Moral que reivindicó haber estado "la mayoría de tiempo disponible toda la temporada y es verdad que ahora tengo la suerte de poder tener un poco más de continuidad”, por lo que se puso como objetivo “aprovecharlo, seguir así para dar mi mejor nivel”.

Alberto del Moral durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Granada de esta temporada. / A.J. GONZÁLEZ

El toledano insistió en que "esta temporada he estado el mayor tiempo posible respecto al año pasado. Es verdad que el año pasado tuve unas recaídas, pero ahora, este año, estoy perfectamente y disponible el mayor tiempo posible. Me encuentro fenomenal físicamente, cada día mejor, y, sobre todo, si tengo esa cierta continuidad, pues seguro que el Alberto que todos conocemos y que todos conocéis lo vais a ver sobre el verde”, reclamó.

Posteriormente, el de Villacañas habló sobre su situación en el campo y las alternativas que tiene Iván Ania para desplegar su juego. “Nos adaptamos a lo que nos pide el míster. Soy un jugador que me puedo adaptar perfectamente a a jugar con doble pivote o con un pivote solo", aseguró, para reiterar que hace "lo que me pide el míster y, en función de eso, él decide y lo que él ve conveniente, pues así hace". Además, defendió que es compatible con Isma Ruiz en el campo, ay que "la temporada pasada jugamos varios partidos juntos y creo que no hay ningún tipo de problema, al revés. O sea, somos dos jugadores que, entre comillas, somos diferentes, y que podemos encajar perfectamente".

Su futuro

También se le preguntó sobre su futuro, en el que se vislumbra en el horizonte una posible tercera cesión al Córdoba CF. El contrato de Alberto del Moral con el Oviedo finaliza, precisamente, la próxima temporada y el centrocampista recordó que "tengo un año más de contrato con el Oviedo. Hay cosas que no dependen de mí, entonces no puedo decir dónde me voy a ver jugando. Tengo que ir a Oviedo y tengo contrato en vigor con ellos y, bueno, el futuro nos dirá dónde dónde estaré, veremos qué pasa de cara al futuro", en el que es más que probable que el Oviedo milite también en Segunda División.

Alberto del Moral da un pase durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Ceuta, en El Arcángel. / Manuel Murillo

Volvió a valorar Alberto del Moral que "con continuidad" va sintiéndose mejor y que "poco a poco se está viendo a un Alberto del Moral "reconocible en el campo, capaz de dar su mejor versión, y, bueno, en esa línea estoy de encontrarme con mi mejor yo, y poder ayudar al equipo en este tramo final".

Sobre el encuentro del sábado, Del Moral vaticina que se verá "un partidazo", ya que el Castellón "está en un gran moment,o aspirando a cosas bonitas, y nosotros con cuatro victorias consecutivas que llevamos, pues vamos allí con la mentalidad de hacer un buen partido, de traernos los tres puntos y seguir con la dinámica".

Será, según el toledano, "un partido de golpes. Somos, creo que dos equipos muy parecidos a la hora del juego, atrevidos, básicamente basado en lo ofensivo, y ya te digo que va a ser un partido de los que gusta ver para el aficionado", por lo que era obligado preguntarle al jugador del Córdoba CF sobre las aspiraciones del conjunto blanquiverde en esta recta final de Liga y si hay opciones de llegar al play off. "El objetivo es ir a Castellón ahora mismo, ganar, y con el paso de las jornadas, ver dónde podemos llegar y dónde nos da, y sumar el máximo de puntos posibles de aquí a final de temporada", se limitó a responder Del Moral.

Finalmente, se le preguntó al centrocampista dle Córdoba CF por la crisis del Córdoba CF, que le dejó sin opciones ya en marzo y cómo ha cambiado el equipo ahora, en el que ha sumado cuatro victorias consecutivas. "Mucha gente pregunta eso, ¿no? Pero no hemos hecho, en el día a día y a la hora de plantear los partidos y demás, no hemos hecho nada diferente que hubiésemos hecho antes con respecto a ahora. Simplemente, el fútbol tiene estas cosas, son malas dinámicas, malas rachas en las que, pues, antes no nos salía nada y ahora quizá tenemos esa pizca de suerte que nos acompaña".

"Pero ya te digo que es, son cosas del fútbol, no sabría decirte un un por qué, porque la realidad es que no hay un un por qué, no sabría decírtelo porque no no lo hay", aseveró, finalmente, Alberto del Moral.