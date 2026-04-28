El Córdoba CF y su otro objetivo en mente: cinco citas para mejorar los números de la pasada temporada

La victoria del Córdoba CF del pasado domingo ante el Sporting de Gijón, entre otras cuestiones, sirvió para brindar la permanencia matemática del club a falta de cinco jornadas de Liga en Segunda División. Un hito con poco lustre, dado el contexto, tras una segunda campaña consecutiva en el fútbol profesional en la que la mira se había posado en cotas más altas: la fase de ascenso, concretamente. Entre vaivenes, no obstante, se ha ido consumiendo la 2025-2026 para el equipo de Iván Ania, capaz de lo mejor y lo peor hasta el punto de pasar de la peor racha de su historia en la categoría -siete derrotas y un empate- a ahora firmar cuatro triunfos al hilo. Y es que son ya 54 puntos los que lucen en la cuenta de los pupilos del asturiano, sinónimo de haberse instalado a siete de la zona noble y, a su vez, a tan solo uno de igualar la marca que registraron hace tan solo una temporada, en el inicio de su nueva etapa en la categoría de plata.

Por tanto, tan solo un paso, resumido en ese punto, separa al equipo califal de mejorar sus registros de la 2024-2025, aunque con todavía media decena de partidos de margen para elevar el techo.

Mejor que la última temporada

La situación se explica mejor con algo de retrospectiva. De hecho, justo antes de la serie actual, con 12 de los últimos 12 puntos en el bolsillo, la formación blanquiverde presentaba peores números que los que firmó en su desembarco en Segunda. Tras la jornada 33, última de la manida crisis de resultados, se encontraba tres por debajo, tras caer ante el Deportivo de la Coruña en Riazor (2-0) y dejar la cuenta en 42 puntos. Eran 45 los que se habían cosechado a esa altura del campeonato en la 2024-2025, que se consumió con también derrota, entonces ante el Elche -que acabaría ascendiendo- en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (1-2).

Eso sí, pese al revés, fue en suelo gallego donde el Córdoba CF logró dar un giro al guion. En Cádiz, jornada más tarde, redirigió el rumbo, para posteriormente cumplir ante Zaragoza y Cultural Leonesa, y también reafirmarse ante un rival con aspiraciones algo menos terrenales como el propio Sporting de Gijón. La traducción es que en la actualidad el panorama ha cambiado, y las cifras de la 2025-2026 vuelven a superar a las selladas un año antes. En específico, son tres puntos los que aventaja el equipo actual al de la 2024-2025, cuando llegado este tramo del calendario -tras 37 jornadas- sumaba 51 en el casillero.

Obolskii durante la última jornada de la pasada temporada, ante el Albacete. / A.J. González

A un punto de igualar registro

Servirán las últimas cinco citas de la pasada campaña como aviso, sin embargo. El Córdoba CF apenas logró sumar cuatro de 15 puntos posibles, tras imponerse a Cádiz, igualar con Albacete y ceder frente a Burgos, Mirandés y Eibar. La colecta total solo se elevó a los 55 puntos al término del campeonato -que dieron para una sosegada permanencia-, por lo que un empate de aquí al cierre de Liga supondría nivelar el registro. Una victoria lo dejaría atrás, aunque lejos queda aún el paradigma más reciente en torno al playoff: el ejercicio 2015-2016 con José Luis Oltra, último en el que se disputó, cuando los del valenciano firmaron 65 puntos para acabar quintos.