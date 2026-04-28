El Córdoba CF desafía a la historia: ningún equipo ha podido remontar siete puntos para alcanzar el 'play off' a Primera

Con la calculadora en mano, el Córdoba CF transita por la antesala de su trigésimo octava actuación en LaLiga Hypermotion de este curso, ante el Castellón en Castalia (sábado, 18.30 horas), haciendo cábalas para atar en territorio orellut su quinto triunfo consecutivo, tras imponerse fechas atrás al Sporting de Gijón en El Arcángel (3-2). El escenario, al menos en términos de puntuación, separa a los de Iván Ania de la zona de privilegio -y que da acceso a la fase de ascenso a Primera División- por siete puntos, con tal solo otros 15 aún por disputarse, por lo que la moreleja está clara: solo vale seguir ganando.

Y es que la tarea de hacerse con una plaza entre los seis primeros clasificados se encuentra supeditada a acertar en lo propio -en prácticamente todo- y aprovechar tropiezos ajenos. La traducción pasa por firmar un mes de mayo casi perfecto, en busca de una remontada que, de producirse, supondría un hito nunca antes visto desde que existe el play off a la máxima categoría en España.

Una remontada sin precedentes

Desde la temporada 2010-2011, la de la introducción de la fase de promoción en su formato actual, ningún equipo ha remontado siete puntos a falta de quince por disputarse para asaltar el play off. Eso sí, existen dos antecedentes en los últimos años en los que tanto Las Palmas como el Valladolid recuperaron una desventaja de cinco y cuatro puntos, respectivamente, para situarse entre los seis primeros. Los insulares, en la campaña 2021-2022, se impusieron en los últimos cinco partidos y terminaron el curso regular cuartos, siendo eliminados por el Tenerife en la primera ronda por el ascenso. En la otra cara, en la 2017-2018, los vallisoletanos consiguieron cuatro triunfos y fueron derrotados en una jornada, terminando quintos en la tabla y lograron el ascenso a Primera tras superar al Sporting y al Numancia.

Por tanto, si el cuadro califal quiere optar a algo más que la mera permencia en este último tramo de campeonato, así como sentar precedente en LaLiga Hypermotion, debería lograr una puntuación casi perfecta en lo que resta de curso. Esta oportunidad, no obstante, llega en uno de los mejores momentos del Córdoba CF, ya que por primera vez en lo que va de campaña ha enlazado cuatro victorias consecutivas, algo que no lograba en Segunda División desde la temporada 2017-2018, en el que gracias a esos doce puntos obtenidos en las últimas jornadas, los José Ramón Sandoval pudieron mantener la categoría.

En el mejor momento

De hecho, la racha positiva en la que está inmerso el equipo de Iván Ania solo se ha visto en El Arcángel en siete ocasiones en lo que va de siglo dentro del fútbol profesional, siendo la actual la octava. Además de las dos nombradas, lo hizo en la temporada 1999-2000, con Pepe Escalante en el banquillo; en la 2003-2004, con Miguel Ángel Portugal como técnico; en la 2011-2012 con Paco Jémez; y en la 2012-2013, con Rafa Berges.

Carlos Albarrán y Dani Requena celebran el tercer gol del Córdoba CF ante el Sporting. / Manuel Murillo

Es más, si los ribereños consiguen sumar de tres en Castalia el próximo sábado y encadenan un quinto triunfo consecutivo, igualarían la segunda mejor dinámica del club en la categoría de plata, conseguida en las campañas 1960-1961, 1961-1962 y 2000-2001. Asimismo, solo existe un precedente en el que el Córdoba CF enlazó seis partidos ganando, datado en el curso 1959-1960.

Además, esta racha actual de duelos sumando victorias, ha coincidido con el paso de abril inmaculado, consiguiendo todos los puntos posibles en el cuarto mes del año. De hecho, según datos del estadístico cordobés Álvaro Vega, a través del portal LaLigaenNúmeros, el conjunto califal ha realizado el segundo mejor mes de su historia, igualando febrero de 1960 y solo por detrás de enero de 1960, cuando el calendario dio para cinco citas.