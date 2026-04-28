Christian Carracedo, el motor de la resurrección del Córdoba CF: líder y con sus mejores números como blanquiverde

El Córdoba CF volvió a sumar de tres, esta vez ante el Sporting de Gijón en El Arcángel (3-2), y sigue escalando posiciones en este tramo final de LaLiga Hypermotion. Firmaron ante el cuadro asturiano los de Iván Ania su permanencia matemática en la categoría, en paralelo con una lucha abierta en las últimas cuatro semanas -que se cuentan todas por triunfos- en busca de un hueco entre los seis primeros clasificados. Un propósito, con el cartel de gesta, que parece virtualmente menos imposible tras firmar un mes de abril redondo, superando a Cádiz, Zaragoza, Cultural Leonesa y el cuadro gijonés, y en el que ha habido tiempo para destacar algunos nombres propios de la ecuación, como el de Christian Carracedo.

Los números lo explican, directamente. Y es que, el extremo catalán, autor de la asistencia del primer tanto del pasado domingo, obra de Kevin Medina, sigue siendo uno de los líderes destacados del ataque blanquiverde. Es más, junto a Adri Fuentes, es el jugador con más participaciones de gol de esta temporada, habiendo firmado 15, divididas en tres dianas y doce asistencias -el segundo con más de la categoría-. De hecho, sus números actuales, al menos en términos de pases de gol, son los mejores que ha registrado como blanquiverde: uno por encima de los once que selló en la 2024-2025, dos sobre los diez de la 2023-2024 y el doble (6) que los del ejercicio 2022-2023, el de su fichaje.

Pieza clave en la buena racha

Porque en la resurrección del Córdoba CF, está siendo el «23» uno de los jugadores más determinantes. Sin ir más lejos, en estos últimos cuatro triunfos consecutivos ha dejado cuatro participaciones de gol, tres asistencias y un tanto. Mención especial cabe en el caso del pulso con los rojiblancos, frente a los que el Hospitalense dejó un gran rendimiento individual, completando hasta cinco regates con éxito, dando una asistencia y saliendo ovacionado de El Arcángel, con el que había tenido sus más y sus menos esta temporada...

Carracedo y Kevin Medina celebran el primer tanto del partido entre el Córdoba CF y el Sporting. / Manuel Murillo

Aun así, es cierto que el ex del Linares Deportivo ha tenido tiempo para navegar por casi todos los estados a lo largo de la campaña. En el primer tramo de Liga, de hecho, vivió su primer encuentro completo desde el banquillo -por decisión técnica, en Zaragoza- desde su llegada al club califal. Sumó dos suplencias entre las ocho primeras jornadas. Aun así, volvió a recibir la confianza de Iván Ania y se afianzó en el carril derecho del esquema del ovetense.

Un sistema en el que ha podido realizar 136 regates esta temporada en LaLiga Hypermotion, siendo el quinto más acertado en esta faceta dentro de toda la categoría de plata, solo superado por Duk (138), Yeremay Hernández (155), Calatrava (156) y David Larrubia (216). Es más, este es el segundo año consecutivo en el que el atacante se sitúa en este ranking, ya que la pasada campaña compartió podio con Yeremay (253) y Larrubia (161), consiguiendo 168 regates en la temporada.