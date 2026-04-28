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La calculadora del Córdoba CF y de Segunda: haz tus pronósticos y averigua cómo quedará el equipo de Iván Ania y sus competidores
La emoción está asegurada en el final de la temporada, tanto en la pelea del Córdoba CF por entrar en el 'play off', como por el ascenso y la permanencia en la Liga Hypermotion
David Oliver
Suele ser así, y esta temporada no es una excepción. Tanto en la pelea del Córdoba CF por entrar en el 'play off', como por el ascenso a Primera División o en la lucha por la permanencia en Segunda, la igualdad es máxima y la emoción está asegurada. A falta de poco más de un mes de competición, todos los equipos implicados hacen sus cuentas.
La zona alta
En la zona alta de la Liga Hypermotion, la competencia es doble. Por un parte, las dos primeras plazas otorgan el ascenso directo. Las cuatro siguientes, del tercero al sexto, dan derecho a participar en el play off.
El Racing de Santander encara el tramo decisivo desde el liderato, con 69 puntos, seguido por Almería (67), Deportivo de la Coruña (65), CD Castellón (64), Las Palmas (63) y Burgos (61). Fuera del play off, pero muy cerca y con todas las opciones aparecen Eibar (61) y Málaga (60), e incluso sueñan con lo máximo otros como el Andorra (55) y el propio Córdoba CF (54).
La pelea por la salvación
No menos emocionante está la pelea por la salvación, con clubs históricos implicados. En descenso a Primera RFEF se encuentran el Huesca (36 puntos), el Mirandés (36), el Zaragoza (35) y la Cultural y Deportiva Leonesa (32). En claro peligro está el Cádiz (38), pero otros como el Valladolid (43), el Leganés (42) o el filial de la Real Sociedad B (41) tampoco pueden darse por salvados.
Es, sin duda, el momento de la calculadora.
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