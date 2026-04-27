Más gol que control: el Córdoba CF avanza con la defensa como gran asignatura pendiente

El Córdoba CF sigue en pie, creciendo, sumando, reconciliando sensaciones e incluso acumulando argumentos positivos en plena recta final de LaLiga Hypermotion, pero no logra despejar todas las incógnitas. Frente al Sporting de Gijón en El Arcángel (3-2), sin ir más lejos, el conjunto dirigido por Iván Ania firmó su cuarta victoria consecutiva, aunque dejó de nuevo al descubierto una de sus grandes asignaturas pendientes: la solidez defensiva. «Ahora los errores no nos penalizan tanto», apuntaba el técnico al término del encuentro, pero los datos y las sensaciones invitan a matizar esa afirmación...

Una herida que no se cierra

Porque el partido ante el cuadro gijonés volvió a evidenciar una tendencia repetida a lo largo del curso. Apenas 19 minutos tardó el bloque califal en encajar, en una acción que resume varios de sus males estructurales: desajuste en la línea del fuera de juego -con Rubén Alves rompiéndola-, deficiente gestión del espacio entre lateral y central derecho y una acción a la espalda que Otero no desaprovechó. A ello se sumó la duda en la salida de Iker Álvarez, que no terminó de decidirse a achicar en el mano a mano.

No es un caso aislado. Ni siquiera en plena dinámica positiva ha conseguido el equipo cerrar su portería con regularidad. Solo ante el Zaragoza logró mantener el cero, mientras que frente a Cádiz (1-3), Cultural Leonesa (1-2) y el propio Sporting (3-2) volvió a conceder. Una constante que explica por qué el Córdoba CF presenta el quinto peor porcentaje de porterías a cero de la categoría, con apenas un 21,62%.

El contexto global refuerza esa lectura, es más. Solo Almería (19,44%), Racing de Santander (19,44%), Cultural Leonesa (18,92%) y Mirandés (8,11%) empeoran ese registro. Además, el de El Arcángel es el tercer equipo que más goles ha encajado en la categoría hasta la fecha, con 55, solo por detrás de Ceuta (57), Mirandés (60) y la Cultural Leonesa (60).

Ignasi Vilarrasa ensaya un centro al área durante el partido ante el Sporting de Gijón. / MANUEL MURILLO

Un dato, no obstante, que contrasta con su capacidad ofensiva -52 goles, sexto mejor registro-, dejando como resultado un balance negativo de tres dianas. Un desfase que, en gran medida, se explica por la profunda crisis de resultados que atravesó el plantel semanas atrás, cuando encadenó siete derrotas -y un empate- consecutivas que voltearon una diferencia que hasta entonces era positiva (+5 antes de caer en Almería).

La propuesta de Iván Ania también influye en ese escenario. Su apuesta por una línea defensiva adelantada, pensada para sostener la presión alta y dificultar la salida rival, incrementa la exposición a los balones a la espalda, un punto débil que los rivales -como ha quedado refrendando- están sabiendo explotar con cierta frecuencia.

Más recursos para la zaga

En clave opuesta, ante el Sporting de Gijón llegaron noticias positivas en forma de efectivos. La convocatoria recuperó a los laterales Juan María Alcedo, ausente desde enero, y Álvaro Trilli, fuera desde marzo, ampliando las alternativas en los carriles, donde hasta ahora Albarrán y Vilarrasa habían sostenido prácticamente en solitario la posición, más allá de la internidad de Diego Bri durante la ausencia del ex del Huesca.

También regresó Carlos Marín, tras superar el golpe sufrido ante el Sanse, mientras que en el eje de la zaga la pareja Rubén Alves-Álex Martín mantiene a Xavi Sintes como alternativa. El caso del central grancanario, además, resulta singular: acumula 18 jornadas consecutivas apercibido de sanción, muchas de ellas, de hecho, sin sustituto natural en la primera plantilla. Y con eso viene funcionando el sistema.