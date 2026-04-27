Germán Crespo, ex del Córdoba CF, destituido en el UCAM Murcia a una jornada del final

El exentrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, ha sido destituido por el UCAM Murcia en plena recta final del campeonato en Segunda RFEF. La decisión llega tras la última derrota del conjunto universitario frente al Real Jaén, la segunda consecutiva, que ha complicado su acceso a la fase de ascenso, aunque mantiene intactas sus opciones de depender de sí mismo en la última jornada, ante el Xerez CD.

En su comunicado oficial, la entidad murciana confirmó que el técnico deja de dirigir al primer equipo, cargo que ocupaba desde abril de 2025, agradeciendo «la labor realizada, su ejemplar actitud y su compromiso» durante su etapa. De forma inmediata, el relevo lo asumirá Dani Pina, hasta ahora responsable del Juvenil A, quien se sentará en el banquillo este fin de semana.

La salida del granadino, además, se produce en un contexto competitivo especialmente sensible. A falta de una jornada para el cierre de la liga regular, el UCAM Murcia se encuentra a solo un punto de los puestos de play off de ascenso a Primera RFEF, con la particularidad de que un triunfo en el enfrentamiento directo ante el conjunto jerezano le permitiría alcanzar ese objetivo sin depender de terceros.

Sin embargo, la dinámica reciente -dos derrotas consecutivas- ha precipitado una decisión que ya se venía rumiendo en las últimas fechas, tras verse frustrado el objetivo de alcanzar el ascenso directo a la categoría de bronce.

Recorrido y huella en Córdoba

La trayectoria de Germán Crespo guarda un vínculo notable con el Córdoba CF, donde firmó la etapa más destacada de su trayectoria en los banquillos. Tras su paso previo por el filial blanquiverde, asumió el primer equipo en el tramo final de la temporada 2020-2021, tomando el relevo de Pablo Alfaro.

A partir de ahí, lideró un proyecto que alcanzó su punto álgido en el curso 2021-2022, con la conquista del campeonato de Segunda RFEF y la Copa RFEF, en una campaña de dominio prácticamente incontestable. Su rendimiento le llevó a convertirse en el décimo entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club, con un total de 74 encuentros oficiales.

De hecho, ese éxito inicial motivó una renovación de largo alcance hasta 2026 -junto a la cúpula deportiva-, en plena irrupción del equipo en Primera Federación, donde el club cordobés arrancó con una dinámica arrolladora. Sin embargo, el paso de los meses derivó en una caída progresiva del rendimiento, que llevó al equipo a descolgarse de los puestos de privilegio.

A falta de ocho jornadas para el final de aquella temporada, la entidad optó por cerrar su estancia en El Arcángel, asumiendo un coste económico relevante a la hora de rescindir su contrato. El relevo fue Manuel Mosquera, aunque sería posteriormente Iván Ania quien acabaría asentándose en el banquillo blanquiverde, donde continúa hasta la fecha.