Córdoba CF y Coto Córdoba, fin de semana clave con acento blanquiverde en Castellón

El calendario dibuja un fin de semana de marcado color blanquiverde para dos de los principales referentes deportivos de la provincia. Castellón se convertirá en punto de encuentro para el Córdoba CF y el Coto Córdoba, que afrontan sendos compromisos de alto voltaje con metas bien definidas. El conjunto de Iván Ania abrirá la agenda el sábado (18.30 horas) en Castalia frente al Castellón, con la intención de prolongar su dinámica y seguir mirando hacia la zona alta en esta recta final de Liga regular, mientras que el equipo de Gonzalo Rodríguez tomará el relevo el domingo (12.00 horas), en la vuelta de la final por el ascenso a Primera FEB ante el Amics Castelló, tras el contundente 105-75 logrado en la ida.

El Córdoba CF, con la calculadora en marcha

El cuadro blanquiverde llega a la cita tras superar al Sporting de Gijón en El Arcángel (3-2), encadenando así su cuarta victoria consecutiva después de haber dejado atrás la peor racha de su historia en la categoría, con siete derrotas y un empate. Ese giro de tendencia ha reactivado sus aspiraciones, aunque el margen sigue siendo escaso.

Décimo en la clasificación, el Córdoba CF acumula 54 puntos y se sitúa a siete del sexto puesto, frontera del play off, con solo otros 15 por disputarse. El duelo ante el Castellón, uno de los aspirantes al ascenso, aparece así como una prueba de nivel y, al mismo tiempo, una oportunidad para recortar distancias en este último tramo de LaLiga Hypermotion.

Carracedo, durante un lance del Córdoba CF-Sporting en El Arcángel. / Manuel Murillo

El Coto Córdoba, a rematar el trabajo

En paralelo, el escenario es más favorable para el Coto Córdoba, aunque no existe clima de relajación alguno. El conjunto de Vista Alegre dio un golpe de autoridad en la ida de la eliminatoria de campeones, imponiéndose por 30 puntos de diferencia (105-75) el pasado sábado, un resultado que deja muy encarrilado el ascenso a Primera FEB.

Con esa renta, incluso una derrota en Castellón podría ser suficiente para sellar el salto de categoría -manteniendo el margen de puntos-, aunque la intención del equipo califal pasa por cerrar la serie con una nueva victoria. Enfrente estará un Amics Castelló herido, que también buscará reaccionar tras el severo correctivo sufrido en Córdoba, lógicamente.

De cara a la cita, además, la entidad cordobesa ha dispuesto un paquete especial para garantizarse el apoyo en las gradas del feudo albinegro, con una promoción de entrada, más viaje y bocadillo por el precio de ocho euros.