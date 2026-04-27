Carlos González vuelve al banquillo el 5 de junio por presunta corrupción en el Córdoba CF

Carlos González, expresidente del Córdoba CF, regresará al banquillo de los acusados en la Audiencia provincial de Córdoba el próximo 5 de junio por, presuntamente, actuar en connivencia con otras cinco personas, también procesadas, para apropiarse de dinero del club. Los hechos serán juzgados por la sección segunda y la vista oral se extenderá hasta el 18 de junio.

El juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba archivó, en el año 2023, la denuncia presentada por el Córdoba CF SAD contra Carlos González y contra otros cinco individuos, argumentando la jueza instructora que "no existe indicio alguno de que las actuaciones llevadas a cabo por la directiva del Córdoba CF hayan perjudicado la situación económica del club".

Sin embargo, al igual que ya le ocurrió en 2025 a Jesús León, otro expresidente del Córdoba CF, Carlos González se verá obligado ahora a responder por su gestión al frente de la sociedad. En el caso concreto de León, la sección segunda de la Audiencia le condenó a seis años y nueve meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, en concurso con falsedad documental y falsedad en documento privado.

Nueve años de cárcel

En cuanto a Carlos González, la fiscal solicita nueve años de prisión por los supuestos delitos continuados de administración desleal y apropiación indebida, en concurso con falsedad en documento mercantil; un delito societario y corrupción de particulares.

Asimismo, atribuye los delitos de administración desleal, apropiación indebida (ambos, en concurso con falsedad en documento mercantil) y societario a otras tres personas, para quienes reclama seis años y tres meses de prisión; cinco años y tres meses de prisión, y tres años y nueve meses de prisión, respectivamente.

Carlos González, en el centro, entrando a la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / Chencho Martínez

Otro individuo se enfrenta a seis años y medio de cárcel por administración desleal, apropiación indebida (en concurso con falsedad) y corrupción de particulares, en tanto que un último acusado se enfrenta a una petición de tres años de cárcel como cooperador necesario en el delito de apropiación indebida.

La relación con terceras empresas

El Ministerio Público afirma que, desde que Carlos González adquirió el 98,71% del Córdoba CF SAD, "auxiliado de los demás acusados, ha ido realizando una serie de operaciones en perjuicio del Córdoba".

En concreto, alude a la concesión y obtención de préstamos con sociedades vinculadas; suscripción de contratos con empresas relacionadas; contrataciones de personal y asunción de obligaciones de terceras sociedades, el pago de gastos particulares con cargo a las cuentas corrientes del Córdoba CF SAD y la predatación de contratos (alteración de la fecha de firmas en contratos privados).

Condena por la obra del chalé

En marzo de 2025, la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba ya condenó a Carlos González y a Jesús León a cuatro años de prisión, para cada uno, por administración desleal y por un delito societario, después de considerar probado que la vivienda de Carlos González fue reformada con fondos del Córdoba CF por Grucal, empresa de Jesús León.