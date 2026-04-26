Así podrían salir el Córdoba CF y el Sporting de Gijón en El Arcángel: posibles alineaciones para un duelo marcado por las matemáticas

El Córdoba CF vuelve a la competición este próximo domingo, a partir de las 14.00 horas para enfrentarse al Sporting de Gijón en El Arcángel. Los blanquiverdes llegan al encuentro tras encadenar tres victorias en las últimas jornadas de LaLiga Hypermotion y certificar la permanencia de manera virtual, tras llegar a los 51 puntos y distanciarse del Zaragoza -equipo que marca la salvación- a 16. Por su parte, los asturianos también cosecharon un triunfo en la última fecha, donde golearon al Cádiz (3-0) en El Molinón.

De hecho, para ambos equipos, el partido es vital para mantener vivas sus esperanzas de luchar por una de las plazas que dan acceso al play off de ascenso a Primera División. Tanto califales como rojiblancos están a una distancia considerable del sexto puesto, nueve y ocho puntos respectivamente, marcado por el Burgos -antes del comienzo de la jornada-. Y es que, los ribereños están undécimos, una posición por debajo del cuadro gijonés, que es décimo con 52 puntos.

Ania recupera efectivos

En la enfermería, Iván Ania por fin sonríe tras recuperar hasta a cuatro jugadores de cara al partido ante el Sporting de Gijón: Isma Ruiz -que vuelve tras cumplir sanción y recuperarse de sus molestias musculares-, Juan María Alcedo, Carlos Marín y Álvaro Trilli. Y es que, todos han podido completar una sesión de entrenamiento durante la semana y podrán estar a disposición del ovetense este próximo domingo. Por su parte, siguen con el proceso de su recuperación tanto Adilson Mendes como Franck Fomeyem, que no volverán a vestirse de corto en lo que resta de temporada regular.

Isma Ruiz, Theo Zidane y Kevin Medina antes de un entrenamiento del Córdoba CF esta semana. / Víctor Castro

Por su parte, Borja Jiménez, técnico visitante, no podrá contar con Loum, Nacho Martín, Ferrari y Kevin Vázquez por lesión, mientras que Álex Corredera tampoco estará en la cita por acumulación de amonestaciones. A ello se suma la duda hasta última hora de Brian Oliván y Diego Matabuena, quienes no tendrán asegurada su presencia tras sufrir algunas molestias durante la semana.

Alineaciones probables

Por lo tanto, estos dos los posibles onces iniciales que podrían plantear ambos técnicos de cara al encuentro, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion:

Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa, Del Moral, Requena, Guardiola, Kevin Medina, Carracedo y Fuentes.

Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa, Del Moral, Requena, Guardiola, Kevin Medina, Carracedo y Fuentes. Spoting de Gijón: Rubén Yáñez, Guille Rosas, Andrés Cuenca, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Manu Rodríguez, Gelabert, Smith, Dubasin, Gaspar y Otero.

El encuentro estará dirigido por el colegiado maño Alonso De Ena Wolf, adscrito al comité aragonés. En el VAR estará el vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos.