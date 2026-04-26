Iván Ania, tras la victoria ante el Sporting: "Ahora mismo, el error no nos está penalizando tanto"

En plena línea ascendente, el Córdoba CF volvió a demostrar su buen momento firmando su cuarta victoria consecutiva tras imponerse al Sporting de Gijón en El Arcángel. El conjunto blanquiverde supo reaccionar a un inicio adverso y, con los goles de Kevin Medina, Jacobo González y Albarrán, completó una remontada que refleja el crecimiento del equipo en este tramo final de temporada. Más sólido, efectivo y con confianza, el conjunto de Iván Ania consolida así una racha que le permite mantener el clima de optimismo -pese a la dificultad de las circunstancias- y todavía mantener vivas las matemáticas en su propósito de engancharse a la zona noble de aquí al cierre de Liga regular. «Soy de los que piensan que al final del día vas a quedar clasificado donde te mereces. Si no fuimos capaces de ganar esos seis partidos es porque algo no estuvimos haciendo bien y ahora, evidentemente, en estos cuatro partidos estamos haciendo cosas bien, pero también hay cosas que no estamos haciendo bien. La diferencia que veo entre una racha y otra es que antes el error nos penalizaba muchísimo y ahora mismo el error no nos está penalizando tanto», afirma el técnico asturiano.

Análisis del partido

El Córdoba CF vive su mejor momento del curso tras encadenar por primera vez en la temporada cuatro victorias consecutivas, una racha que contrasta con el duro tramo anterior y que ha devuelto la confianza al equipo en el momento decisivo del campeonato. «Es la primera vez en la temporada que conseguimos cuatro victorias seguidas. Ver ahora cuatro victorias seguidas después del mes y medio, dos meses tan jodido que pasamos, pues se te hace difícil encontrar una explicación. Ahora lo que tenemos es más confianza y lo que antes pegaba en un rival y salía, hoy pega en el rival y entra. Creo que entramos bien al partido, pero la primera vez casi que nos llegan al área, nos hacen el gol, tienen para hacer el 0-2...a partir de ahí somos capaces de tener el dominio, el control y hacemos el empate antes del descanso», señaló.

«Eso nos da la tranquilidad de poder afrontar la segunda parte de otra manera. Creo que en la segunda parte fuimos superiores, hicimos dos goles, nos pusimos 3-1, una pena luego ese 3-2 que te da la sensación de que terminas el partido con un resultado muy ajustado, pero creo que somos justos vencedores de este partido. Ahora pensaremos en a ver si podemos hacer los tres contra el Castellón y terminar la liga con el mayor número de puntos», puntualizó.

Pitidos a Jacobo González

En el momento de saltar al terreno de juego y tras anotar el segundo gol del Córdoba CF, Jacobo González fue recibido con pitos por parte de la afición cordobesista. Ante esto, Iván Ania consideró que «no sé de qué se le acusa, la verdad. Si hay un jugador honrado y trabajador, ese es Jacobo. Es un jugador que tiene su facilidad para hacer gol. No entiendo por qué le pitan. No lo entiendo ni lo comparto, evidentemente, porque yo entiendo que hay jugadores que gustan más, jugadores que gustan menos, pero todos son jugadores del Córdoba CF y todos se dejan la vida por defender este escudo. Tiene mi total apoyo y ojalá que no vuelva a suceder lo que sucedió hoy, porque es desagradable para él y, para los compañeros, también».

«Hay un momento en el que esto no es justo, vamos a ver si se cambia la situación. Algo parecido pasó con Obolskii el año pasado, a principio de Liga, que primero le silbaban o incluso creo que había cierta mofa y luego pasa a ser un jugador muy querido. Entonces, estas son situaciones que se dan en el fútbol, pero ya te digo que son muy desagradables para mí como entrenador. Las viví en mis carnes y es imposible que un jugador que le pitan saque su mejor versión, imposible. Por muy fuerte que sea mentalmente, el jugador funciona mejor en el apoyo y en el aplauso que en el silbido o en la crítica», añadió.

Racha de resultados

Tras una mala racha que alejó al equipo de los puestos de playoff, el conjunto blanquiverde ha logrado reaccionar y atraviesa ahora un gran momento de forma, encadenando cuatro victorias consecutivas. «La victoria de Cádiz fue fundamental para poder mantener esta racha ahora de cuatro partidos, que espero que sean mucho más, pero está claro que la clave es ese partido de Cádiz. El que le genera confianza al equipo, el que genera confianza individual a cada jugador y ya no solo es la racha de resultados, sino que estamos viendo que el jugador que entra está a buen nivel, el que sale del banquillo aporta, entonces creo que eso es muy importante. El equipo está creciendo, quedan muy poco ya, quedan cinco jornadas, pero tenemos que intentar hacer el mayor número de puntos posibles para quedar lo más arriba posible», puntualizó.

Yo le he dado muchas cuentas, buscando explicación a esa mala racha. Buscando soluciones y posiblemente la situación de Ceuta cuando si ganamos nos metemos en playoff, dependemos de nosotros mismos. También, evidentemente, habrá circunstancias tácticas que a lo mejor unas veces nos ayudaron, otras no nos ayudaron tanto o nos perjudicaron, pero creo que desde el punto de vista mental nos caemos en el momento que tenemos todo muy cerca. Pero bueno, nos tiene que servir de experiencia, de crecimiento y ahora creo que el equipo va en línea ascendente, nos quedan cinco partidos, vamos a intentar ganar los cinco», indicó.