El Córdoba CF se viste de remontada en una tarde extraña ante el Sporting en El Arcángel

Partido de ida y vuelta, de alternativas, poco brillo pero mucho movimiento. El Córdoba CF transitó en El Arcángel (3-2), en la primera de sus últimas seis actuaciones de Liga, por casi todos los estados posibles: arranque autoritario, encajar en el mejor momento, reaccionar a tiempo y acabar imponiendo su pegada tras el paso por vestuarios. Enfrente, un Sporting de Gijón competitivo, que supo encontrar las vías de agua en la defensa cordobesa y demoró el destino del botín hasta el final. Y entre medias, un relato de golpes, respuestas, silbidos y una tarde algo atípica -por ambiente y contexto- en hogar de los blanquiverdes, que ante los asturianos firmaron su cuarta victoria consecutiva y, al menos matemáticamente, se niegan a dejar de creer en algo más todavía.

Arranque accidentado

Sobre el papel, quería dar continuidad Iván Ania… y no se complicó. Mismo once, misma idea, mismo punto de partida que días atrás en León. Porque cuando algo empieza a encajar -aunque sea con sufrimiento-, tocarlo lo justo parece la mejor receta. Así encaró el técnico asturiano el pulso ante el combinado gijonés, con una única novedad… en forma de ausencia. Isma Ruiz, que apuntaba a regresar -al igual que Carlos Marín, Juan María Alcedo o Trilli-, se quedó finalmente fuera de la ecuación, ni en el once ni en la convocatoria. En lo demás, continuidad absoluta.

Bajo palos repitió Iker Álvarez, reforzado en la rotación por el regreso del meta almeriense, mientras que los costados volvieron a ser territorio de Ignasi Vilarrasa y Carlos Albarrán. En el eje, sin sorpresas: Álex Martín y Rubén Alves, a cargo de sostener la estructura. En la medular, Alberto del Moral -destacado en León- y Dani Requena asumieron el mando, con Sergi Guardiola afianzado en ese rol híbrido de enganche.

Y arriba, lo que venía funcionando: Kevin Medina a la izquierda, Carracedo a la derecha y Adrián Fuentes como punta de lanza.

Puso precisamente el primer zarpazo el propio Fuentes, apenas superados los primeros seis en el minutero. No midió el bote Pablo Vázquez, lo olió el madrileño y, en el mano a mano, se quedó a centímetros de abrir la lata con una definición que acarició la madera. Repitió protagonismo poco después, atacando el espacio para activar a Albarrán, que tras combinar con Carracedo se quedó sin socio en el área pequeña ante la salida de Yáñez.

Había salido con mando el Córdoba CF y al filo del cuarto de hora lo refrendó, volviendo a merodear el primero: centro llovido de Kevin Medina desde la izquierda y cabezazo de Alves por encima del larguero. Contestó tímidamente el Sporting, con un zurdazo desviado de Otero tras asociarse con Gelabert en la frontal. Y hasta ahí llegó el aviso: en la acción posterior, el colombiano atacó una vez más la espalda de Martín y acabó aprovechando la media salida de Iker Álvarez para colocar el 0-1.

Ignasi Vilarrasa, durante un lance de la primera mitad ante el Sporting. / MANUEL MURILLO

Medina e Iker salvan los muebles

El conjunto asturiano había encontrado la grieta y trataba de exprimirla ante un bloque cordobés aún desequilibrado por el golpe. Dubasin, sin ir más lejos, rozó el segundo en una acción calcada, aunque apareció el internacional andorrano para negarle el premio con una mano de mucho mérito -por la potencia del chut- a media altura.

El ritmo se quebró con la lesión de Otero, sustituido por Pablo García, pero la inercia ya era visitante... Mientras, los de El Arcángel empujaban más por voluntad que por claridad. Alves probó con una media chilena tan poco ortodoxa como ambiciosa, sin premio, y el Sporting, cada vez más cómodo, había descifrado tanto la presión como la salida local y volvió a rondar el segundo en una basculación de Gaspar, sin éxito.

Tan solo volvió a moverse el asunto cuando asomaba el descanso, en un giro drástico de la escena. En una transición diluida por un buen repliegue asturiano, Carracedo tensó un envío desde la derecha, lo leyó Kevin Medina en el corazón del área y, de cabeza, devolvió el banda malagueño las tablas al marcador justo antes de poner rumbo a vestuarios.

La reanudación elevó el tono: más fricción, más duelos, menos pausa. Y también un primer movimiento de pizarra, con la entrada de Jacobo González por un Sergi Guardiola que se quedó en la caseta. Precisamente por ese costado -no sin cierto runrún en la grada- llegó el primer amago, en una pared algo forzada del madrileño con Albarrán que se diluyó antes de pisar zona de peligro, ni para Carracedo ni para el propio lateral.

Dani Requena protege el esférico ante la presión de Justin duranta el Córdoba CF-Sporting de Gijón. / MANUEL MURILLO

La más clara, sin embargo, la tuvo Vilarrasa. Jugada ensayada, descarga a la frontal y un golpeo del ex del Huesca que se estrelló en la madera, algo mordido, cuando ya se cantaba el gol. Mandaba el Córdoba CF, con más presencia y continuidad, mientras el Sporting de Gijón se replegaba, agazapado, a la espera de repetir la vía del contragolpe.

La paradoja de Jacobo González

Y en ese contexto, el premio. Acción embarullada, rebotes, dudas… y nuevo golpe al marcador: disparo de Jacobo, desvío en Diego Sánchez y balón a la red, imposible para Yáñez. Gol con doble lectura -pitos y aplausos a partes iguales-, sin celebración del madrileño y con algún gesto que encendió a parte del respetable, o al menos elevó el tono…

Tampoco tardó en agitar el tablero Ania, que metió piernas frescas arriba con Diego Percan y Diego Bri. Parecida fue la fórmula de Borja Jiménez en los visitantes, con Bernal, Brian Oliván, Conde y Queipo a escena, en busca de darle otro vuelco al guion de la tarde en El Arcángel.

Con el colmillo ya afilado, el Córdoba CF encaró la recta final con un único objetivo: cerrar la historia. Y cerca estuvo de hacerlo por la vía rápida, con un Diego Percan especialmente incisivo en dos acciones casi consecutivas. En la primera, hubo reclamo colectivo ante una potencial segunda amarilla para Andrés Cuenca, que derribó al leonés cuando este ya olfateaba el mano a mano; en la segunda, el propio Carracedo se fabricó el espacio para habilitar al «6», que soltó un disparo al lateral de la red.

Pero la sentencia, como tantas veces, se cocinó en sociedad. Entre Diego Bri y Carlos Albarrán amasaron la jugada definitiva: control en zona caliente, giro insistente del alicantino hasta encontrar resquicio y asistencia medida para el lateral de Badalona, que no dudó. Latigazo seco, sin ángulo y directo al techo de la portería, imposible para Yáñez. Ahí se bajó el telón, o casi, porque aún tuvo tiempo Gelabert de colocar el 3-2 definitivo en un tramo final que no dejó espacio para mucho más incidencia.

Cuarta victoria consecutiva, dinámica reforzada, herida cicatrizada tras la peor racha histórica del club en Segunda y un mensaje quizá ambicioso de más, pero aún matemáticamente posible: el sueño de alcanzar la zona noble sigue vivo, aunque se sostenga con alfileres.