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Fútbol | 37ª jornada de Liga en Segunda División
Córdoba CF-Sporting de Gijón, en directo | Duelo de aspiraciones en plena recta final
Los de Iván Ania buscan encadenar su cuarta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion a costa de un rival que también apura sus opciones de acercarse al 'play off'
El Córdoba CF retoma la competición este domingo con un duelo de altura ante el Sporting de Gijón en El Arcángel (14.00 horas). Quieren en su hogar añadir una cuarta victoria consecutiva a su racha los pupilos del asturiano, que tras imponerse a la Cultural Leonesa en el Reino de León -y con ello rebasar la barrera de los 50 puntos-, su objetivo pasa ahora por mantener con vida sus escasas opciones matemáticas de todavía alcanzar la fase de ascenso de aquí al cierre de la agenda regular de Liga en Segunda División. Y es que tan solo seis citas restan por delante, las mismas que para el combinado gijonés, en situación más que similar -solo un punto y puesto más- en esta fase final de campeonato y que, a buen seguro, también buscará tres puntos que lo acerquen a la zona noble.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once inicial del Córdoba CF! Iván Ania apuesta por:
Iker Álvarez bajo palos, con Álex Martin y Rubén Alves en el eje de la zaga, junto a Carlos Albarrán y Vilarrasa en los laterales. En mediocampo, se mantiene Alberto del Moral, ahora con Requena como acompañante y Sergi Guardiola en el enganche. En banda izquierda aparece Kevin Medina-, mientras que en la derecha tiene continuidad Christian Carracedo. También repite en punta Adrián Fuentes.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque que arranca a partir de las 14.00 horas entre el Córdoba CF y el Sporting de Gijón en El Arcángel. Duelo de objetivos, aunque remotos, el que se presenta en tierras cordobesas, con el combinado blanquiverde en busca de su cuarto triunfo consecutivo y, con ello, apurar sus opciones de alcanzar la fase de ascenso de aquí al cierre del campeonato regular, y el cuadro asturiano también buscando lo suyo a falta de tan solo seis fechas para que caiga el telón de LaLiga Hypermotion. El que caiga, difícilmente podrá mantener con vida las cuentas para alcanzar los puestos de privilegio; el que se imponga, tendrá una semana más para perseguir el milagro. ¡Comenzamos!
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