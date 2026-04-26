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Fútbol | 37ª jornada de Liga en Segunda División

Córdoba CF-Sporting de Gijón, en directo | Duelo de aspiraciones en plena recta final

Los de Iván Ania buscan encadenar su cuarta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion a costa de un rival que también apura sus opciones de acercarse al 'play off'

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Víctor Castro

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF retoma la competición este domingo con un duelo de altura ante el Sporting de Gijón en El Arcángel (14.00 horas). Quieren en su hogar añadir una cuarta victoria consecutiva a su racha los pupilos del asturiano, que tras imponerse a la Cultural Leonesa en el Reino de León -y con ello rebasar la barrera de los 50 puntos-, su objetivo pasa ahora por mantener con vida sus escasas opciones matemáticas de todavía alcanzar la fase de ascenso de aquí al cierre de la agenda regular de Liga en Segunda División. Y es que tan solo seis citas restan por delante, las mismas que para el combinado gijonés, en situación más que similar -solo un punto y puesto más- en esta fase final de campeonato y que, a buen seguro, también buscará tres puntos que lo acerquen a la zona noble.

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