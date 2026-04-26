Córdoba CF-Sporting de Gijón, en directo | Duelo de aspiraciones en plena recta final

¡Comenzamos!

¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque que arranca a partir de las 14.00 horas entre el Córdoba CF y el Sporting de Gijón en El Arcángel. Duelo de objetivos, aunque remotos, el que se presenta en tierras cordobesas, con el combinado blanquiverde en busca de su cuarto triunfo consecutivo y, con ello, apurar sus opciones de alcanzar la fase de ascenso de aquí al cierre del campeonato regular, y el cuadro asturiano también buscando lo suyo a falta de tan solo seis fechas para que caiga el telón de LaLiga Hypermotion. El que caiga, difícilmente podrá mantener con vida las cuentas para alcanzar los puestos de privilegio; el que se imponga, tendrá una semana más para perseguir el milagro. ¡Comenzamos!