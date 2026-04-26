El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el triunfo ante el Sporting de Gijón

El Córdoba CF mantuvo el paso por la senda del triunfo y ante el Sporting de Gijón en El Arcángel (3-2) firmó su cuarta victoria consecutiva en esta fase final de temporada. Lo hizo remontando, tras la diana inaugural de Otero y los posteriores tantos de Kevin Medina, Jacobo González y Carlos Albarrán. Maquilló el asunto sobre la bocina Gelabert, con el segundo tanto visitante, aunque sin la fuerza necesaria para evitar que los de Iván Ania, al menos de forma matemática, sigan haciendo cuentas con las que engancharse a la zona noble de aquí al cierre de la agenda regular de Liga.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato de competición

La Segunda División se organiza en un campeonato de liga que consta de 42 jornadas, en las cuales los equipos acumulan puntos según sus resultados, determinando así la clasificación final al concluir el calendario.

Al finalizar la fase regular, los dos primeros clasificados logran el ascenso directo a Primera División. Los equipos que ocupan la tercera, cuarta, quinta y sexta posición participan en un play off de ascenso, del cual saldrá la tercera plaza para subir de categoría. En la parte baja de la tabla, los cuatro últimos clasificados descienden a Primera Federación.

La temporada actual de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y concluirá el 31 de mayo. Durante este período se disputan un total de 462 partidos correspondientes a la fase regular. Una vez finalizada esta fase, la fase de promoción inicia una semana después.

El play off se lleva a cabo mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el equipo peor clasificado en la liga actúa como local en la ida, mientras que el mejor posicionado juega la vuelta en su estadio. Si tras los 180 minutos y una posible prórroga persiste el empate en el global, no se recurre a penaltis: la clasificación se otorga al equipo mejor situado en la fase regular, que posee ventaja deportiva.

El cuadro de enfrentamientos se configura de la siguiente manera: el tercer clasificado se enfrenta al sexto y el cuarto al quinto en semifinales. Los vencedores de ambas eliminatorias acceden a una final, también a doble partido. El ganador de esa final obtiene la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.