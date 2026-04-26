Las notas
Carracedo, el mejor del Córdoba CF en su vital triunfo ante el Sporting de Gijón
El catalán firmó un encuentro sobresaliente, asistencia incluida en el primer gol, para abanderar la remontada blanquiverde en El Arcángel
IKER ÁLVAREZ (6)
Parada salvadora
Dudó en el gol de Otero y poco pudo hacer ante Gelabert. Salvó los muebles con una gran mano frente a Dubasin.
CARLOS ALBARRÁN (7)
Golazo
Firmó la sentencia con un trallazo ante Yáñez. Se besó el escudo en la celebración. Encuentro sobrio del catalán.
RUBÉN ALVES (6)
Mucho trabajo
La frescura del ataque gijonés le hizo redoblar trabajos y vigilancias. Atento, implicado a balón parado, pero algo incómodo.
ÁLEX MARTÍN (6)
La primera
No leyó la carrera de Otero en el 0-1. Mejoró con el avance del partido y comandó la salida de balón.
VILARRASA (6)
Aportó
Implicado en defensa, menos suelto en ataque. Con todo, tuvo el gol, en un chut ajustado que acabó repeliendo la madera.
DEL MORAL (7)
Encuentro completo
Segunda titularidad consecutiva y segundo duelo notable del toledano. Contuvo, distribuyó y colaboró en fase defensiva.
DANI REQUENA (6)
Desfondado
Sin Isma Ruiz, amplió esfuerzos el granadino. Menos brillo arriba, pero más trabajo en creación y defensa.
SERGI GUARDIOLA (6)
Sustituido
Se marchó tocado al descanso. Hasta su sustitución, buen encuentro en mediapunta. Dio fluidez, calidad y apoyos.
KEVIN MEDINA (7)
Sigue de dulce
Mantiene su buen estado de forma el malagueño, que volvió a ver puerta. Incisivo, aunque de más a menos.
CARRACEDO (9)
El mejor
Ha recuperado el colmillo e incluso redoblado la apuesta. Recital del catalán, que firmó la primera asistencia y trajo de cabeza a toda la banda izquierda visitante.
ADRIÁN FUENTES (6)
Perdonó
La tuvo en la primera acción del partido y pudo provocar un penalti. Muy vigilado el madrileño, que firmó una buena actuación, aunque sin destacar en exceso.
DIEGO BRI (7) Gran asistencia.
PERCAN (6) La tuvo.
THEO (-) Control.
DALISSON (6) Detalles.
JACOBO (7) Gol y difícil papeleta.
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