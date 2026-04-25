Entre el presente y la historia: el Córdoba CF mide su momento ante un Sporting de Gijón maldito

El Córdoba CF de Iván Ania afronta este domingo en El Arcángel (14.00 horas) un nuevo examen con doble lectura. Por un lado, la posibilidad de prolongar su actual dinámica con una cuarta victoria consecutiva tras imponerse a Cultural Leonesa, Zaragoza y Cádiz. Por otro, la oportunidad de romper una barrera histórica ante el Real Sporting de Gijón, una de las bestias negras particulares del conjunto blanquiverde a lo largo de los años.

Y es que para encontrar el último antecedente de un triunfo cordobés frente al conjunto gijonés hace falta remontarse al curso 2017-2018, con la épica victoria por 3-0 que confirmó la salvación sobre la bocina del equipo dirigido por José Ramón Sándoval -en la última jornada-, con goles del aún blanquiverde Sergi Guardiola, Álex Quintanilla y Álvaro Aguado. Desde entonces, hace casi una década, todo han sido resultados dispares: dos empates y tres derrotas.

Los datos históricos avalan esa dificultad. Según registros del portal Bdfutbol, ambos equipos se han enfrentado en 31 ocasiones, con un saldo de 16 reveses, once tablas y solo cuatro victorias para el conjunto cordobesista. De hecho, el Sporting es el segundo rival que peor porcentaje (13%) de puntuación ha dejado registrar al Córdoba CF entre aquellos con los que al menos se ha medido en 20 enfrentamientos, solo superado por el Atlético de Madrid (7%).

Por darle dimensión: frente al Barcelona -al que logró superar tres veces en los 60 y una más a inicios de los 70-, la tasa de triunfos es del 18%, entre 22 duelos disputados.

Del pasado al presente

El primer cruce entre ambos bloques tuvo lugar en el ejercicio 1969-1970, saldado con derrota por 4-2 en Gijón. Desde entonces, el camino fue tortuoso... Tuvo que esperar el club ribereño hasta la entrada del nuevo siglo para celebrar su primera victoria frente a los asturianos -cayó seis veces más y empató una tras aquel estreno-, con su triunfo por 2-0 en El Arcángel de la 2000-2001, con goles de Gallego y Sívori para los de Luis Sánchez Duque.

En la 2003-2004 se repitió la gesta, entonces con el marcador más abultado en este cruce particular: el 4-1 de los de Miguel Ángel Portugal, merced de las dianas de Silvio, Ariel Montenegro y el doblete de Nicolás Olivera, por el gol del visitante Bilic.

Sin embargo, solo una vez a lo largo de toda la historia ha salido el Córdoba CF con los tres puntos en el bolsillo de su visita al feudo rojiblanco: en la segunda vuelta de la 2013-2014, la campaña del regreso a Primera División, en una cita resuelta con doblete de Pedro Sánchez (1-2) que marcó el inicio de una racha que acabaría llevando al equipo de Albert 'Chapi' Ferrer a la fase de ascenso.

Sergi Guardiola celebra su gol ante el Sporting de Gijón en la última jornada de la 2017-2018. / SÁNCHEZ MORENO / manuel murillo

Una deuda pendiente en el presente

En la etapa actual en el fútbol profesional, el Sporting mantiene esa vitola de ser inaccesible para el Córdoba CF. De hecho, en el último año y medio ambos equipos se han visto las caras en tres ocasiones, con dos victorias para el conjunto gijonés -ambas en El Molinón- y un empate en El Arcángel, correspondiente a la pasada temporada, cuando Dotor igualó en el tramo final el tanto previo de Carlos Albarrán.

«La temporada pasada perdimos allí en Gijón, aquí íbamos ganando y nos empataron. En la primera jornada fuimos superiores, pero en dos saques de banda nos hicieron los dos goles. Luego estuvimos insistiendo y no fuimos capaces. El área lo defienden bien. Este partido que queda sería el cuarto desde que hemos vuelto, ya nos toca ganar», afirmó el propio Ania en la previa, deslizando su intención para el cruce del domingo.