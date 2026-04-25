Córdoba CF-Sporting de Gijón: horario y dónde ver por televisión el choque entre históricos en El Arcángel

El Córdoba CF y el Sporting de Gijón se vuelven a ver las caras este domingo, a partir de las 14.00 horas, en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Los de Iván Ania y los de Borja Jiménez se enfrentarán en el encuentro correspondiente a la fecha número 37 de LaLiga Hypermotion, del que ambos entrenadores han resaltado su importancia con vistas a seguir con vida en su respectivas persecuciones de los puestos que dan acceso al 'play off' de ascenso a Primera División. Y es que, locales y visitantes se encuentran a nueve y ocho puntos de la sexta posición, respectivamente, marcada por el Burgos -hasta el comienzo de la jornada-.

El partido se podrá seguir a través de las distintas plataformas integradas en LaLiga Hypermotion TV. La retransmisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos audiovisuales del campeonato. Asimismo, el partido estará accesible mediante los paquetes de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por otro lado, el grupo MásMóvil facilitará el acceso a la emisión a través de sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el aspecto local, PTV Telecom seguirá distribuyendo la señal mediante Zapi, un servicio disponible bajo suscripción mensual.

Ambos equipos, en tierra de nadie

El cuadro califal vuelve a su estadio tras tres victorias consecutivas que le sitúan en la undécima posición, con 51 puntos. Cantidad con la que ha certificado la permanencia virtual -y que podría hacerse matemática esta jornada-, al estar a 16 puntos del descenso, con solo otros 18 aún en juego. Los blanquiverdes se han instalado en la zona media de la tabla y en estas últimas jornadas buscarán engancharse en la pelea por las plazas que dan acceso a los play off. El preparador ovetense recupera para este partido a Isma Ruiz, Juan María Alcedo, Carlos Marín y Álvaro Trilli, quienes ya han vuelto a realizar sesiones completas con el grupo y apuntan a la convocatoria.

Dani Requena y Álvaro Trilli conversando durante un entrenamiento del Córdoba CF esta semana. / Víctor Castro

Por su parte, el Sporting llega al encuentro tras vencer con claridad (3-0) al Cádiz en El Molinón y también sigue en la búsqueda de entrar en la pelea por el sexto puesto. Es más, su entrenador, Borja Jiménez, reconoció en la rueda de prensa previa al duelo que para el cuadro de Gijón es «una final». Aun así, su equipo se encuentra tan solo un puesto por encima del Córdoba CF, décimo con 52 puntos. Además, su técnico no podrá contar -por acumulación de tarjetas- con uno de los jugadores más utilizados dentro de su esquema: Álex Corredera. Tampoco estarán, por lesión, Loum, Nacho Martín, Ferrari ni Kevin Vázquez, mientras que Oliván y Matabuena son duda.

El encuentro estará a cargo del colegiado zaragozano Alonso De Ena Wolf, que contará con la ayuda en la sala VAR de Oliver de la Fuente Ramos.