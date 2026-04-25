Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlergiasObras La ViñuelaLas QuemadasCata del VinoEncuesta CISCórdoba CFCoto CórdobaSenderismoQuesArte
instagramlinkedin

Actualidad blanquiverde

Córdoba CF-Sporting de Gijón: De Ena Wolf, árbitro del partido

El zaragozano, con De la Fuente Ramos en el VAR, dirigirá el partido de la jornada 37 de Liga en Segunda División para los blanquiverdes

De Ena Wolf, a la derecha de la imagen, en el penalti ejecutado por Jacobo ante Las Palmas.

De Ena Wolf, a la derecha de la imagen, en el penalti ejecutado por Jacobo ante Las Palmas. / lof

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado aragonés Alonso De Ena Wolf (Zaragoza, 1992) para dirigir el encuentro correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion que medirá al Córdoba CF con el Real Sporting de Gijón este domingo en El Arcángel (14.00 horas). Será la trigésimo séptima comparecencia del conjunto blanquiverde en el presente curso.

Trayectoria y estadísticas

El árbitro zaragozano, de 33 años, acumula ocho temporadas de experiencia en el panorama nacional, con tres campañas en la extinta Segunda División B, cuatro en Primera Federación y la actual en la categoría de plata, donde ha debutado este curso. En su trayectoria suma un total de 102 encuentros dirigidos, con 555 tarjetas amarillas mostradas (una media de 5,44 por partido) y 29 expulsiones (0,28). En cuanto a resultados, su balance refleja 43 victorias locales, 32 empates y 27 triunfos visitantes.

No será la primera vez que De Ena Wolf coincida con el Córdoba CF. El colegiado ya ha dirigido en dos ocasiones al conjunto blanquiverde, ambas con resultado favorable. La primera, en la temporada 2023-2024 en Primera Federación, con triunfo ante el Málaga (1-0) en El Arcángel. La segunda, en el presente ejercicio, en la victoria a domicilio frente a la UD Las Palmas (1-2) en el Estadio de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

En la sala VAR estará el vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos, de 34 años.

De Ena Wolf muestra una tarjeta amarilla al banquillo local en el pasado Las Palmas-Córdoba CF.

De Ena Wolf muestra una tarjeta amarilla al banquillo local en el pasado Las Palmas-Córdoba CF. / LOF

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia
  2. Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra
  3. Lidl obtiene licencia para abrir un nuevo supermercado en Córdoba
  4. El restaurante Las Camachas de Montilla pide que cesen los comentarios ofensivos por recibir a Juanma Moreno
  5. Deza, el supermercado mejor valorado de Andalucía y entre los líderes nacionales en reputación online
  6. La obra para conectar el polígono de Las Quemadas en Córdoba con la A-4 empezará en septiembre
  7. La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar
  8. Cunext inaugurará su fábrica de cobre verde en Córdoba el próximo mes de junio

Sánchez emplaza al PSOE de Extremadura a ponerse manos a la obra para frenar a la ultraderecha

Sánchez emplaza al PSOE de Extremadura a ponerse manos a la obra para frenar a la ultraderecha

Córdoba CF-Sporting de Gijón: De Ena Wolf, árbitro del partido

Córdoba CF-Sporting de Gijón: De Ena Wolf, árbitro del partido

El Córdoba CF busca alargar su vida en un duelo de aspiraciones ante el Sporting en El Arcángel

El Córdoba CF busca alargar su vida en un duelo de aspiraciones ante el Sporting en El Arcángel

Detenido un hombre tras apuñalar a otro en el polígono de la Torrecilla de Córdoba

Detenido un hombre tras apuñalar a otro en el polígono de la Torrecilla de Córdoba

Grupos armados lanzan un ataque sorpresa coordinado a gran escala en la capital de Malí y otros puntos del país

Grupos armados lanzan un ataque sorpresa coordinado a gran escala en la capital de Malí y otros puntos del país

Grupos armados lanzan una gran ofensiva múltiple en la capital de Malí y otros puntos del país

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La filial de la Virgen de Araceli de Lucena celebra función principal y besamanos este domingo en Córdoba

La filial de la Virgen de Araceli de Lucena celebra función principal y besamanos este domingo en Córdoba
Tracking Pixel Contents