Córdoba CF-Sporting de Gijón: De Ena Wolf, árbitro del partido

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado aragonés Alonso De Ena Wolf (Zaragoza, 1992) para dirigir el encuentro correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion que medirá al Córdoba CF con el Real Sporting de Gijón este domingo en El Arcángel (14.00 horas). Será la trigésimo séptima comparecencia del conjunto blanquiverde en el presente curso.

Trayectoria y estadísticas

El árbitro zaragozano, de 33 años, acumula ocho temporadas de experiencia en el panorama nacional, con tres campañas en la extinta Segunda División B, cuatro en Primera Federación y la actual en la categoría de plata, donde ha debutado este curso. En su trayectoria suma un total de 102 encuentros dirigidos, con 555 tarjetas amarillas mostradas (una media de 5,44 por partido) y 29 expulsiones (0,28). En cuanto a resultados, su balance refleja 43 victorias locales, 32 empates y 27 triunfos visitantes.

No será la primera vez que De Ena Wolf coincida con el Córdoba CF. El colegiado ya ha dirigido en dos ocasiones al conjunto blanquiverde, ambas con resultado favorable. La primera, en la temporada 2023-2024 en Primera Federación, con triunfo ante el Málaga (1-0) en El Arcángel. La segunda, en el presente ejercicio, en la victoria a domicilio frente a la UD Las Palmas (1-2) en el Estadio de Gran Canaria.

En la sala VAR estará el vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos, de 34 años.