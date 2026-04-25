El Córdoba CF busca alargar su vida en un duelo de aspiraciones ante el Sporting en El Arcángel

Dicen que las temporadas se miden por objetivos. Alcanzar metas, tachar propósitos -o no hacerlo- y encontrar nuevos estímulos cuando el calendario se estrecha. En ese punto se encuentra el Córdoba CF, que con el curso 2025-2026 tocando a su fin en LaLiga Hypermotion ya ha dejado atrás su primera gran misión, o al menos la que reiteran desde la entidad: superar la barrera ficticia de los 50 puntos. Un ligero bálsamo, en forma de certificar la permanencia, ante la frustración colectiva que supuso dimitir de cualquier obra deportiva mayor hará un par de meses… Eso sí, a las matemáticas se siguen aferrando los de Iván Ania, por remotas que sean, y este domingo ante el Sporting de Gijón en El Arcángel (14.00 horas) abordan el siguiente examen en esa tarea particular por mantenerse en la pelea.

Porque, en términos numéricos, la única opción para alcanzar algo más de aquí a junio depende de una carambola. Y es que 51 puntos son la colecta total del bloque blanquiverde hasta la fecha, sinónimo de mantenerse en la undécima plaza y, por el momento, a un mundo de distancia de las dos zonas de la tabla, la noble y la de descenso: nueve puntos por debajo de los de arriba, 16 por encima de los de abajo. Así que con solo seis citas por delante, el relato también está bien claro: solo vale ganar, seguir ganando, e incluso esperar resultados favorables para creer.

En una situación parecida aparece el Sporting, además, que con apenas un punto y puesto más que los los cordobesistas, tampoco encuentra referencia clara hacia la que mirar en este tramo final de campeonato.

Primer examen real tras la reacción

Sin embargo, el conjunto gijonés se presenta como la primera prueba de verdadero nivel para los blanquiverdes después de haber encadenado tres victorias consecutivas frente a equipos inmersos en la pelea por evitar el descenso: Cádiz, Zaragoza y Cultural Leonesa. Tres triunfos que sirvieron para dejar atrás la peor racha de la historia del club en Segunda, con siete derrotas y un empate al hilo, pero que ahora exigen una confirmación real ante un oponente de mayor entidad competitiva.

El equipo dirigido por Borja Jiménez llega tras vencer al Cádiz (3-0) en la última jornada, aunque lejos de El Molinón su rendimiento ha sido mucho más discreto. De hecho, acumula cuatro salidas consecutivas sin puntuar y figura como el quinto peor visitante de la categoría. Su último ‘más tres’ en campo ajeno data del 17 de enero, en su visita a León, mientras que para encontrar el anterior hace falta remontarse a diciembre, en Leganés.

Para más inri, los asturianos comparecerán en El Arcángel con varios frentes abiertos en forma de ausencias. No estarán por lesión Loum, Nacho Martín, Ferrari y Kevin Vázquez, mientras que Corredera también se cae de la cita. A ello se suma la incertidumbre en torno a Brian Oliván y Diego Matabuena, ambos con escasas opciones de llegar a tiempo.

Iván Ania, en el centro de la imagen, durante una sesión de entrenamiento. / Víctor Castro

Cuatro altas de peso

Mejor parece el caso para Ania, que, en contra de lo habitual, de cara a esta jornada contará con más efectivos de lo acostumbrado. Regresan de lesión Isma Ruiz, Juan María Alcedo, Carlos Marín y Álvaro Trilli, mientras que tanto Adilson Mendes como Fomeyem -no volverá a estar disponible esta campaña- permanecen en el dique seco, lógicamente.

De este modo, se intuyen ciertos movimientos en el esquema del ovetense, ahora con más alternativas sobre la mesa. Bajo palos, no obstante, no se esperan rotaciones: continuará Iker Álvarez. Fue protagonista el andorrano en la pasada victoria ante la Cultural y repetirá este fin de semana junto a una idéntica línea de escuderos conformada por Rubén Alves y Álex Martín en el eje, y Albarrán e Ignasi Vilarrasa en los laterales.

En la sala de máquinas, el regreso que se espera es el de Isma Ruiz, listo para retomar su dupla con Dani Requena. Sergi Guardiola será el elegido en mediapunta, nuevamente, mientras que el tridente tampoco espera demasiado movimiento: continuarán Kevin Medina, Adrián Fuentes y Carracedo, respectivamente. Diego Bri, eso sí, se presenta como única posible variante, con la opción de relevar al malagueño.