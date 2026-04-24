Iván Ania, ambicioso en el Córdoba CF: "Llevamos tres victorias y queremos la cuarta. En breve se sabrá hacía dónde tenemos que mirar"

Tres de cuatro triunfos posibles tras dejar atrás la peor racha de su historia en Segunda y el objetivo inequívoco de que a la cuarta, vaya otra vencida. Así transita el Córdoba CF por la antesala de su trigésimo séptima actuación en LaLiga Hypermotion este curso, un duelo ante el Sporting de Gijón en El Arcángel (domingo, 14.00 horas) en el que los de Iván Ania solo aspiran a una cosa: sumar otra victoria que alimente sus escasas -pero todavía matemáticas- opciones de luchar por algo más de aquí a junio. «Somos un equipo ambicioso, llevamos tres victorias y queremos la cuarta. A partir de la cuarta, pensaremos en la quinta. No podemos verlo en un global, de que faltan seis partidos, así se te hace difícil. Si vamos partido a partido y no pensamos más allá, sí se puede conseguir ganar un número elevado de partidos. En breve, se sabrá para dónde tenemos que mirar», señaló el técnico blanquiverde tras la sesión de este viernes.

Momento de no fallar

Porque llegan al alza los pupilos del asturiano tras imponerse a la Cultural y Deportiva Leonesa hace apenas una semana en León (1-2), donde lograron rebasar la manida barrera de los «50 puntos». «No miramos más allá del siguiente partido, que es el Sporting. Quedan seis partidos. Hubo momentos en mitad de tabla, a igual distancia de arriba que de abajo. Ahora estamos más cerca de arriba, tenemos que ganar y ver qué sucede. El equipo está liberado, la salvación, aunque no matemática porque quedan puntos suficientes en juego, ya la tenemos. La victoria en Cádiz nos ha hecho poder estar más cerca de nuestro mejor nivel. Esa dosis de acierto, de fortuna y de que el error no te penalice, como pasó en León», indicó.

Enfrente estará un combinado gijonés, rival directo en esa zona media -con alguna aspiración-, al que el bloque califal todavía no ha encontrado la forma de hincarle el diente en esta nueva etapa dentro del fútbol profesional -dos derrotas y un empate-. «La temporada pasada perdimos allí en Gijón, aquí íbamos ganando y nos empataron. En la primera jornada fuimos superiores, pero en dos saques de banda, nos hicieron los dos goles. Luego, estuvimos insistiendo, tratando de empatar, y no fuimos capaces. El área lo defienden bien. Este partido que queda sería el cuarto desde que hemos vuelto, ya nos toca ganar. Sabemos que nos lo van a poner difícil, tienen un equipo muy reconocible, muy peligroso en transición y, si les dejamos correr, evidentemente nos van a generar problemas», manifestó.

«El Sporting de Gijón está diseñado para cotas altas, en el que los cuatro de arriba, sobre todo, son jugadores importantes de la categoría. Es un equipo que, cuanto más lo sometes o hundes, más peligroso es, tiene mucha velocidad, mucho contraataque. Tendremos que tener muy buenas vigilancias y terminar jugadas, no tener pérdidas si queremos tener opciones de ganar el partido. Tienen la baja de Corredera, que es importante, es el que genera el fútbol desde la creación», añadió seguidamente.

Iván Ania, a la izquierda, junto a su cuerpo técnico. / Víctor Castro

Vuelven Isma, Trilli, Alcedo y Marín

En cuanto a bajas, novedades tendrá el preparador ovetense en su lista, a la que, sobre el papel, se añadirán varios nombres: Isma Ruiz, Álvaro Trilli -recortando plazos-, Juan María Alcedo y Carlos Marín, todos hasta ahora en el dique seco. «Nos falta el entrenamiento de mañana, pero creo que vamos a tener altas. En principio, Fomeyem y Adilson Mendes son baja segura, los demás, vamos a ver si pueden estar disponibles todos. Trilli ha participado normal, falta el entreno de mañana. Estuvieron todos disponibles, todos los que en las jornadas anteriores eran baja, han entrenado con normalidad», confirmó.

«La lesión de Fomeyem la marca el dolor, o la molestia. Estoy deseando, todo el mundo, de que esté disponible, el primero, él. Es un jugador muy importante para nosotros. No ha empezado todavía a trotar en el campo ni nada, son muchos meses, se fue complicando la situación. De aquí al final de Liga, será muy difícil que esté. Sí que me gustaría que pudiera participar en los entrenamientos y que tenga la sensación de volver a sentirse futbolista», matizó sobre la situación del central camerunés.