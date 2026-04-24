El Córdoba CF estrecha vínculos con el Cabildo Catedral en una reunión en la Mezquita

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, mantuvo este viernes un encuentro institucional con el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, en una visita que se desarrolló en la sede capitular y que se enmarca dentro de la relación que la entidad blanquiverde mantiene con distintos organismos y agentes de la ciudad.

El papel de ambos organismos

La reunión tuvo lugar en dependencias de la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde ambas partes compartieron impresiones en torno al presente y al futuro de la ciudad, así como sobre el papel que desempeñan tanto el club como el principal monumento cordobés en sus respectivos ámbitos. Durante el encuentro, el deán-presidente y el dirigente blanquiverde abordaron cuestiones relacionadas con la proyección de Córdoba desde diferentes vertientes, tanto cultural y patrimonial como deportiva y social.

La visita se enmarca dentro de la línea de contactos que el Córdoba CF viene desarrollando con instituciones locales. El acto concluyó tras un intercambio de impresiones entre ambas entidades.