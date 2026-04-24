El Córdoba CF arenga al Coto Córdoba antes de iniciar su camino al ascenso

El Coto Córdoba de Baloncesto comienza este próximo sábado a partir de las 20.00 horas su periplo en busca del ascenso a Primera LEB, la segunda categoría nacional. Los blanquiverdes recibirán en el Pabellón de Vista Alegre al Amics de Castellón, líder del Grupo Este, tras encabezar el Grupo Oeste en la conclusión de la temporada regular en una eliminatoria a ida y vuelta, en la que el segundo partido se disputará en la cancha castellonense.

En la previa del partido, el equipo dirigido por Gonzalo Rodríguez tuvo en la tarde del viernes un momento de unión con dos miembros de la primera plantilla del Córdoba CF, Nikolai Obolskii y Álvaro Trilli, que quisieron apoyar a sus vecinos antes del vital ascenso. De hecho, ambos futbolistas compartieron varios tiros a canasta sobre el parqué de Vista Alegre con cuatro jugadores de la plantilla del Coto: los hermanos Orozco -Gonzalo y Alejandro-, Fernando Bello y Ale Rodríguez. Además, en el encuentro estuvieron presentes las mascotas de ambos equipos, que se unieron a los deportistas y probaron varios lanzamientos durante una tarde de unión y conjura entre ambos equipos de la capital cordobesa.

El conjunto dirigido por Gonzalo Rodríguez se juega este sábado sacar del encuentro en Vista Alegre un buen resultado para viajar a Castellón con ventaja y tener más cerca el salto a la categoría de plata del baloncesto nacional, en la que no compite un equipo cordobés desde el año 2002, en el que el Cajasur Juventud descendió. No será un rival fácil, ya que el equipo entrenado por el José Luis Pichel es un recién descendido y encadena ocho partidos con victoria, concluyendo una gran fase regular de campeonato.